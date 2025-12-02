Сегодня 02 декабря 2025
Новости Software
Китайские открытые ИИ-модели во всю проникают в американские приложения — они дешевле решений OpenAI и Anthropic

Американские стартапы в области искусственного интеллекта на фоне бума отрасли продолжают привлекать рекордные инвестиции при рекордных оценках, но многие из них разрабатывают свои продукты на основе недорогих в обращении и бесплатных для скачивания китайских моделей, обращает внимание NBC.

Источник изображения: Solen Feyissa / unsplash.com

Американские модели ИИ продолжают задавать темпы прогресса в отрасли, отмечают эксперты, но их китайские аналоги отстают лишь незначительно — они дешевле в доступе, более настраиваемы и достаточно функциональны для множества сценариев применения. Рост популярности китайских систем грозит сложностями для всей американской отрасли ИИ: инвесторы вкладывают десятки миллиардов долларов в OpenAI, Anthropic и другие компании в расчёте, что ведущие игроки из США будут доминировать на мировом рынке. На практике разработчики конечных приложений всё чаще обращаются к китайским проектам — это поднимает вопросы, насколько американские модели в действительности исключительны, и не оказалась ли ошибкой американская стратегия по выпуску закрытых систем.

Разработчики приложений обращаются к китайским разработкам, например, когда востребованные ими функции обходятся слишком дорого или работают слишком медленно на закрытых американских моделях, доступ к которым возможен только через API — китайские аналоги часто делают то же, но в силу свей открытости свободно запускаются в собственной инфраструктуре разработчиков приложений. Такие продукты как DeepSeek R1 и Alibaba Qwen бесплатны — их можно неограниченно скачивать, копировать, изменять и использовать, а в функциональном плане разрыв между ними и закрытыми американскими системами стремительно сокращается, подчёркивают эксперты. В ряде аспектов отмечается паритет. На рост популярности открытых китайских моделей указывают администрация платформы OpenRouter и разработчики приложения Dayflow — своеобразного аналога Windows Recall, только под Apple macOS. Пользователи платформы и приложения всё чаще выбирают бесплатные модели, которые обходятся дешевле в эксплуатации, а в случае Dayflow они могут работать локально на компьютере пользователя и не отправлять снимки экрана в облако.

Источник изображения: github.com/QwenLM

Помимо более быстрой работы, повышенной конфиденциальности и более низкой стоимости в обслуживании, открытые китайские модели проще в переработке: сегодня разработчикам проще начинать с открытых систем и адаптировать их к собственным наборам данных, добавляя «навыки и знания, которых нет ни у одной из существующих моделей». По мере выпуска своих первых приложений разработчики начинают более чётко представлять свои потребности. В популярном сервисе Kilo Code, предлагающем написание программного кода с помощью ИИ, семь из двадцати доступных ИИ-моделей являются китайскими, а шесть из них — открытыми.

Китайские компании не только чаще отдают предпочтение открытым проектам, но и выпускают свои модели чаще, чем американские конкуренты. Alibaba в этом году выпускала в среднем одну новую модель каждые 20 дней, тогда как Anthropic делала это лишь каждые 47 дней. Преимуществами закрытых американских моделей пока остаются более высокие удобство и простота использования, пока недостижимые открытыми аналогами, — с ними, в частности, лучше работают фреймворки для создания ИИ-агентов.

Среди недостатков этих открытых систем американские разработчики указывают угрозы, характерные вообще для китайских продуктов, а в случае с DeepSeek это недостаточно надёжные протоколы безопасности и продвижение прокитайских нарративов в ответах ИИ. В Белом доме недавно указали на возможную связь Alibaba с китайский армией, что создаёт для внедрения моделей Qwen в США и препятствия политического характера. Есть также мнение, что создатели DeepSeek копируют результаты исследований OpenAI и Anthropic, а значит, китайские модели являются не конкурентами американским, а их «быстрыми последователями», которые напрямую зависят от американского прогресса в области ИИ.

До недавнего времени большой популярностью пользовались открытые американские модели семейства Meta Llama, но они не выдержали конкуренции с китайскими аналогами. Глава компании Марк Цукерберг (Mark Zuckerberg) открыл отдел Superintelligence Labs, но предупредил, что не все его проекты будут открытыми. В июле Белый дом призвал американских разработчиков усилить присутствие в сегменте открытых систем ИИ — в августе OpenAI впервые за пять лет выпустила модели с открытыми весами, но переломить ситуацию американским разработчикам пока не удалось.

Источник:

