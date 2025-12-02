Mortal Kombat 1, Routine и Dome Keeper возглавили первую волну декабрьских новинок Game Pass, а Mortal Kombat 11 скоро подписку покинет

Компания Microsoft в блоге Xbox Wire представила первую волну игровых новинок для подписчиков Game Pass в декабре, а также раскрыла список проектов, покидающих библиотеку сервиса в середине и конце месяца.
Как и было обещано, 2 декабря библиотеку Game Pass Ultimate, Game Pass Premium и PC Game Pass пополнило нелинейное сюжетное приключение Lost Records: Bloom & Rage для PC, Xbox Series X и S.
Главной новинкой Game Pass на этой неделе выступает вдохновлённый научной фантастикой 80-х хоррор Routine для PC и Xbox. Проект Lunar Software попадёт в Game Pass Ultimate и PC Game Pass одновременно с релизом 4 декабря.
До конца текущей недели подписчиков Game Pass Premium и Essential ждут ещё семь игр:
- карточный роглайк Monster Train 2 для PC, Xbox Series X и S — с 3 декабря и в Game Pass Premium;
- покрасочный симулятор Spray Paint Simulator для PC и Xbox — с 3 декабря и в Game Pass Premium;
- галактическая стратегия Stellaris для PC и Xbox — с 3 декабря и в Game Pass Essential;
- кооперативный зомби-шутер World War Z: Aftermath для PC и Xbox — с 3 декабря и в Game Pass Essential;
- средневековый симулятор выживания Medieval Dynasty для PC и Xbox — с 3 декабря и в Game Pass Essential;
- кооперативный роглайк 33 Immortals (Game Preview) для PC, Xbox Series X и S — с 4 декабря и в Game Pass Premium;
- приключенческий экшен Indiana Jones and the Great Circle для PC, Xbox Series X и S — с 4 декабря и в Game Pass Premium.
Хедлайнером следующей недели выступает Mortal Kombat 1 — лишившийся в мае контентной поддержки файтинг для PC, Xbox Series X и S пополнит библиотеку Game Pass (Ultimate, Premium, PC) уже 10 декабря.
Помимо Mortal Kombat 1, с 9 по 11 декабря в Game Pass добавят ещё четыре игры:
- минималистичный симулятор выкапывания ямы у себя на заднем дворе A Game About Digging A Hole для PC, Xbox Series X и S — 9 декабря в Game Pass Ultimate, Game Pass Premium и PC Game Pass;
- карточная soulslike-игра Death Howl для PC — вместе с релизом 9 декабря в Game Pass Ultimate и PC Game Pass;
- шахтёрский роглайк Dome Keeper для PC и Xbox — 9 декабря в Game Pass Ultimate, Game Pass Premium и PC Game Pass;
- музыкальная казуальная игра Bratz: Rhythm & Style для PC и Xbox — 11 декабря в Game Pass Ultimate, Game Pass Premium и PC Game Pass.
Что касается игр на выбывание, то 15 декабря Game Pass покинут Mortal Kombat 11, Still Wakes the Deep и Wildfrost, а 31 декабря подписчики сервиса попрощаются с Carrion и Hell Let Loose.
