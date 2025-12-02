Сегодня 02 декабря 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software Анонс Mortal Kombat 1, Routine и Dome Keeper в...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

Mortal Kombat 1, Routine и Dome Keeper возглавили первую волну декабрьских новинок Game Pass, а Mortal Kombat 11 скоро подписку покинет

Компания Microsoft в блоге Xbox Wire представила первую волну игровых новинок для подписчиков Game Pass в декабре, а также раскрыла список проектов, покидающих библиотеку сервиса в середине и конце месяца.

Источник изображения: Steam

Источник изображения: Steam

Как и было обещано, 2 декабря библиотеку Game Pass Ultimate, Game Pass Premium и PC Game Pass пополнило нелинейное сюжетное приключение Lost Records: Bloom & Rage для PC, Xbox Series X и S.

Главной новинкой Game Pass на этой неделе выступает вдохновлённый научной фантастикой 80-х хоррор Routine для PC и Xbox. Проект Lunar Software попадёт в Game Pass Ultimate и PC Game Pass одновременно с релизом 4 декабря.

До конца текущей недели подписчиков Game Pass Premium и Essential ждут ещё семь игр:

  • карточный роглайк Monster Train 2 для PC, Xbox Series X и S — с 3 декабря и в Game Pass Premium;
  • покрасочный симулятор Spray Paint Simulator для PC и Xbox — с 3 декабря и в Game Pass Premium;
  • галактическая стратегия Stellaris для PC и Xbox — с 3 декабря и в Game Pass Essential;
  • кооперативный зомби-шутер World War Z: Aftermath для PC и Xbox — с 3 декабря и в Game Pass Essential;
  • средневековый симулятор выживания Medieval Dynasty для PC и Xbox — с 3 декабря и в Game Pass Essential;
  • кооперативный роглайк 33 Immortals (Game Preview) для PC, Xbox Series X и S — с 4 декабря и в Game Pass Premium;
  • приключенческий экшен Indiana Jones and the Great Circle для PC, Xbox Series X и S — с 4 декабря и в Game Pass Premium.
Облачные предложения Game Pass в России недоступны (источник изображения: Xbox)

Облачные предложения Game Pass в России недоступны (источник изображения: Xbox)

Хедлайнером следующей недели выступает Mortal Kombat 1 — лишившийся в мае контентной поддержки файтинг для PC, Xbox Series X и S пополнит библиотеку Game Pass (Ultimate, Premium, PC) уже 10 декабря.

Помимо Mortal Kombat 1, с 9 по 11 декабря в Game Pass добавят ещё четыре игры:

  • минималистичный симулятор выкапывания ямы у себя на заднем дворе A Game About Digging A Hole для PC, Xbox Series X и S — 9 декабря в Game Pass Ultimate, Game Pass Premium и PC Game Pass;
  • карточная soulslike-игра Death Howl для PC — вместе с релизом 9 декабря в Game Pass Ultimate и PC Game Pass;
  • шахтёрский роглайк Dome Keeper для PC и Xbox — 9 декабря в Game Pass Ultimate, Game Pass Premium и PC Game Pass;
  • музыкальная казуальная игра Bratz: Rhythm & Style для PC и Xbox — 11 декабря в Game Pass Ultimate, Game Pass Premium и PC Game Pass.

Что касается игр на выбывание, то 15 декабря Game Pass покинут Mortal Kombat 11, Still Wakes the Deep и Wildfrost, а 31 декабря подписчики сервиса попрощаются с Carrion и Hell Let Loose.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
«Новый год пришёл раньше времени»: Sony включила в декабрьскую линейку PS Plus сразу пять игр, в том числе Lego Horizon Adventures и Killing Floor 3
Спасение галактики, истребление пауков и многое другое: Microsoft раскрыла, какие игры пополнят Game Pass в конце ноября и начале декабря
Облачный игровой сервис Xbox Cloud Gaming скоро станет бесплатным, но есть нюанс
Глава разработки «Смуты» ушёл в отставку — у Cyberia Nova новый руководитель
Стример первым в мире прошёл Escape from Tarkov — он сбежал из Таркова, но какой ценой?
Создатели возрождённой ролевой песочницы Hytale в духе Minecraft раскрыли системные требования игры и предупредили о самой «тяжёлой» настройке
Теги: game pass, xbox, microsoft
game pass, xbox, microsoft
← В прошлое

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Дешёвых SSD больше не будет: дефицит усиливается, а производители даже и не думают наращивать выпуск флеш-памяти
Взлетевшие цены DDR5 обрушили продажи материнских плат — геймеры призывают к бойкоту
Назван самый популярный смартфон осени в России — это не iPhone
DeepSeek ответил на GPT-5 и Gemini 3 Pro — представлены мощные ИИ-модели DeepSeek-V3.2
«Голос игроков»: на сайте The Game Awards 2025 открылось голосование за лучшую игру 2025 года по версии пользователей
Календарь релизов 1 – 7 декабря: Metroid Prime 4, Marvel Cosmic Invasion и «Зайчик» 9 ч.
«Так не хочется, чтобы эта игра заканчивалась»: первый тизер последнего дополнения к Atomic Heart заинтриговал и растрогал фанатов 9 ч.
Microsoft признала, что ИИ-агенты небезопасны, но всё равно заполонит ими Windows 11» 10 ч.
Грандиозное возвращение мастера скрытности Стикса откладывается на 2026 год — дата выхода и новый трейлер Styx: Blades of Greed 10 ч.
В первый день зимы биткоин упал ниже $85 000 — пример оказался заразительным 11 ч.
Создатели «Земского собора» по многочисленным просьбам доработали боевую систему и улучшили оптимизацию — подробности крупного обновления 1.1.0 12 ч.
Состоялся релиз Astra Automation 2.0 — новой версии корпоративной платформы автоматизации IT-операций 14 ч.
В России резко вырос спрос на специалистов по общению с нейросетями 15 ч.
«Пожирает всё твоё время на протяжении многих лет»: сооснователь Rockstar спустя пять лет объяснил причину ухода из студии 16 ч.
Возвращение блудного разработчика: бывший режиссёр ремейка Splinter Cell спустя три года вновь возглавил проект, но этого никто не заметил 17 ч.
Власти Индии потребовали от поставщиков смартфонов устанавливать неудаляемое приложение для кибербезопасности 26 мин.
Новая статья: Обзор смартфона IQOO 15: время, вперед 4 ч.
Новая статья: Обзор и тест процессорного кулера PCCooler R400: малыш и его «карлссон» 6 ч.
AMD и Intel символически нарастили долю на рынке видеокарт — Nvidia всё равно держит подавляющие 92 % 6 ч.
TeamGroup предупредила: дефицит DRAM и NAND только начинается — цены будут расти весь 2026 год 6 ч.
В России автомобили Porsche стали массово глохнуть и выдавать ошибки — умельцы уже нашли решение 7 ч.
Настольная ностальгия: Sega выпустила аркадные мини-автоматы с Sonic The Hedgehog 7 ч.
Первый iPhone SE официально признан устаревшим, вместе с рядом других устройств Apple 8 ч.
Техпроцесс TSMC A16 оказался никому не нужен кроме Nvidia — Apple сразу перескочит на 1,4 нм 8 ч.
Дефицит DRAM ударил по Raspberry Pi 5 — одноплатники подорожали, но появилась бюджетная версия с 1 Гбайт 9 ч.