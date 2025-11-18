Спасение галактики, истребление пауков и многое другое: Microsoft раскрыла, какие игры пополнят Game Pass в конце ноября и начале декабря

Компания Microsoft в блоге Xbox Wire представила вторую волну игровых новинок для подписчиков Game Pass в ноябре, а также раскрыла список проектов, покидающих библиотеку сервиса в конце месяца.
С сегодняшнего дня, 18 ноября, абонентам Game Pass Ultimate стала доступна подписка Fortnite Crew, которая включает премиальные награды всех пропусков, 1000 В-баксов каждый месяц и ежемесячные наборы новой экипировки.
До конца текущей недели пользователей Game Pass ждёт пять игр:
- бумажное приключение Kulebra and the Souls of Limbo для PC и Xbox — с 19 ноября и в Game Pass Premium;
- ролевой роглайк-экшен Moonlighter 2: The Endless Vault (Game Preview) для PC — вместе с релизом 19 ноября в Game Pass Ultimate и PC Game Pass;
- сатирический научно-фантастический приключенческий боевик Revenge of the Savage Planet для PC, Xbox Series X и S — с 19 ноября и в Game Pass Premium;
- гоночная аркада с открытым миром The Crew Motorfest для PC и Xbox — 20 ноября в Game Pass Ultimate и PC Game Pass;
- объединяющий элементы Vampire Survivors и башенной защиты роглайк Monsters are Coming! Rock & Road для PC (в том числе портативных) — вместе с релизом 20 ноября в Game Pass Ultimate и PC Game Pass.
На следующей неделе, 25 ноября, в Game Pass Ultimate, Game Pass Premium и PC Game Pass состоится премьера двух игр:
- потустороннего экшена Banishers: Ghosts of New Eden для PC, Xbox Series X и S;
- кооперативного симулятора истребления пауков Kill It With Fire! 2 для PC (в том числе портативных) и Xbox.
Кроме того, 2 декабря библиотеку Game Pass Ultimate, Game Pass Premium и PC Game Pass пополнит нелинейное сюжетное приключение Lost Records: Bloom & Rage для PC, Xbox Series X и S.
Microsoft также напомнила, что 1 декабря в Game Pass Ultimate и PC Game Pass вместе с официальным релизом дебютирует олдскульный супергеройский боевик Marvel Cosmic Invasion для PC (в том числе портативных) и Xbox.
Что касается игр на выбывание, то 30 ноября Game Pass покинут пять проектов для ПК и консолей: Barbie Project Friendship, Lords of the Fallen, Octopath Traveler, Octopath Traveler 2 и SteamWorld Build.
Источник: