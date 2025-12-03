Anthropic нацелилась на крупнейшее IPO в истории, пока OpenAI медлит с выходом на биржу

Пока руководство OpenAI отрицает стремление в ближайшее время вывести стартап на биржу, конкурирующая Anthropic якобы собирается это сделать в 2026 году, как отмечают источники Financial Times. Финансовые и юридические консультанты для подготовки IPO, которое рискует стать крупнейшим в истории, уже наняты, если верить неофициальным данным.

Сопровождением IPO, как сообщается, должна заняться компания Wilson Sonsini Goodrich & Rosati, которая имеет опыт подготовки IPO крупных эмитентов типа Google, LinkedIn и Lyft. Возглавляемый Дарио Амодеи (Dario Amodei) стартап, по данным источников, рассчитывает в ходе IPO повысить свою капитализацию далеко за пределы $300 млрд. Поскольку оцениваемый в $500 млрд стартап OpenAI по этому пути пока идти не торопится, IPO компании Anthropic имеет шансы стать крупнейшим в истории.

По некоторым оценкам, уже сейчас капитализация Anthropic достигает $350 млрд с учётом недавно заключённых сделок с Microsoft и Nvidia, которые должны были направить в капитал стартапа $5 млрд и $10 млрд соответственно. Официальные представители Anthropic не стали подтверждать или опровергать эту информацию, но подчеркнули, что для стартапов такого масштаба осуществление деятельности по единым принципам с публичными компаниями является нормальной практикой. Anthropic намерена вложить $50 млрд в строительство центров обработки данных в Техасе и Нью-Йорке, а также увеличить штат зарубежных специалистов в три раза, поэтому новые финансовые ресурсы стартапу неизбежно потребуются. Их как раз можно будет привлечь через публичное размещение акций. По некоторым данным, к IPO этой компании могут проявить интерес крупные инвестиционные банки, переговоры с которыми Anthropic якобы начала.