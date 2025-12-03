Сегодня 03 декабря 2025
Видео: BYD «избила» крышу флагманского внедорожника YangWang U8L двухтонным деревом

Китайский автогигант BYD сделал люксовую марку YangWang своего рода витриной своих технических достижений, используя самые дорогие модели для своего рода рекордов и демонстраций, привлекающих к ним внимание далеко за пределами Китая. Очередной эксперимент подразумевал контролируемое падение двухтонной пальмы на крышу внедорожника YangWang U8L для доказательства высокой прочности кузова.

Источник изображения: BYD

Источник изображения: BYD

Как можно понять из официального видеоролика, крупную пальму бесцеремонно извлекли из естественной среды обитания, после чего её основание установили в направляющий механизм, позволяющий ей падать на специально припаркованный рядом внедорожник в относительно контролируемых условиях. В поднятом состоянии дерево удерживал подъёмный кран, масса дерева достигала двух тонн, а удар приходился на водительскую сторону крыши.

Авторы эксперимента последовательно увеличили дистанцию от основания дерева до боковой панели кузова в верхней её части с трёх до пяти метров, уронив пальму на одно и то же место трижды. Максимальная сила удара составила 50,4 кДж. Силовая структура кузова при этом не пострадала, геометрия дверного проёма не изменилась, дверь спокойно открывалась, и после подобных издевательств сотрудник BYD смог сесть за руль подвергнутого испытаниям внедорожника стоимостью $180 000 и без каких-либо последствий уехать на нём с площадки, на которой проводился эксперимент. Напомним, что модель YangWang U8L по примеру своего короткобазного собрата может плавать по поверхности воды в течение 30 минут, разворачиваться на месте и смещаться по диагонали в режиме «краба».

Источник:

Теги: byd, yangwang, внедорожник, краш-тест, китайские производители
