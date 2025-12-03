Видео: BYD «избила» крышу флагманского внедорожника YangWang U8L двухтонным деревом

Китайский автогигант BYD сделал люксовую марку YangWang своего рода витриной своих технических достижений, используя самые дорогие модели для своего рода рекордов и демонстраций, привлекающих к ним внимание далеко за пределами Китая. Очередной эксперимент подразумевал контролируемое падение двухтонной пальмы на крышу внедорожника YangWang U8L для доказательства высокой прочности кузова.

Как можно понять из официального видеоролика, крупную пальму бесцеремонно извлекли из естественной среды обитания, после чего её основание установили в направляющий механизм, позволяющий ей падать на специально припаркованный рядом внедорожник в относительно контролируемых условиях. В поднятом состоянии дерево удерживал подъёмный кран, масса дерева достигала двух тонн, а удар приходился на водительскую сторону крыши.

Авторы эксперимента последовательно увеличили дистанцию от основания дерева до боковой панели кузова в верхней её части с трёх до пяти метров, уронив пальму на одно и то же место трижды. Максимальная сила удара составила 50,4 кДж. Силовая структура кузова при этом не пострадала, геометрия дверного проёма не изменилась, дверь спокойно открывалась, и после подобных издевательств сотрудник BYD смог сесть за руль подвергнутого испытаниям внедорожника стоимостью $180 000 и без каких-либо последствий уехать на нём с площадки, на которой проводился эксперимент. Напомним, что модель YangWang U8L по примеру своего короткобазного собрата может плавать по поверхности воды в течение 30 минут, разворачиваться на месте и смещаться по диагонали в режиме «краба».