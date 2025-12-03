Дефицит HDD и жадность производителей разогрели цены на NAND — рынок флеш-памяти взлетел на 16,5 %, и это лишь начало

Росту выручки производителей флеш-памяти способствуют сразу несколько факторов. Во-первых, после пережитого недавно кризиса перепроизводства они сократили объёмы выпуска памяти, из-за чего цены пошли вверх. Во-вторых, HDD остаются в дефиците, поэтому облачные гиганты начали скупать ёмкие SSD. В-третьих, параллельно выпускающие DRAM компании стали отдавать предпочтение ей, а потому мощностей для выпуска NAND становится меньше.

В совокупности, как отмечает TrendForce, всё это привело к тому, что пять крупнейших производителей NAND по итогам третьего квартала увеличили свою совокупную выручку на 16,5 % в последовательном сравнении до $17,1 млрд. В текущем квартале, по мнению авторов исследования, цены на флеш-память вырастут ещё на 20–25 %, а наибольшим спросом будут пользоваться микросхемы TLC и QLC, используемые в серверном сегменте для производства SSD.

Сообща пять компаний контролируют 92 % рынка NAND в денежном выражении, при этом во втором квартале их доля была на один процентный пункт выше. Samsung занимает лидирующие позиции с долей 32,3 %, его выручка последовательно выросла на 15,4 % до $6 млрд. Южнокорейская SK Group в этой статистике фигурирует с учётом бывшего бизнеса Intel по производству памяти NAND (Solidigm), она занимает лишь 19 % мирового рынка с выручкой в размере $3,5 млрд, которая последовательно выросла на 5,7 %.

Зато Kioxia нарастила выручку сразу на 33,1 % до $2,84 млрд, что позволило ей продвинуться на третье место и занять 15,3 % мирового рынка. Конкурирующая Micron Technology опустилась на четвёртое место с 13 % рынка и выручкой в размере $2,42 млрд, которая последовательно увеличилась на 15,4 %. Наконец, замыкает пятёрку SanDisk с 12,4 % рынка, которая увеличила свою выручку последовательно на 21,4 % до $2,3 млрд. Пять крупнейших производителей NAND в третьем квартале сообща выручили $17,1 млрд. В случае с Kioxia заметному росту выручки способствовал не только общий для остальных участников рынка фактор ИИ, но и сезонный рост спроса на смартфоны, а также успешная миграция на технологию производства BiCS8.

В текущем квартале, по мнению экспертов TrendForce, росту цен на NAND будет способствовать не только истощение складских запасов, но и ограничение объёмов поставок из-за повышения уровня брака на ранних этапах освоения новых технологий производства памяти. Дефицит жёстких дисков никуда не денется, поэтому SSD продолжат пользоваться спросом у облачных гигантов, подогревая рынок NAND.