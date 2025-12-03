Сегодня 03 декабря 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости разработка и производство электроники В следующем году Hyundai начнёт продават...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

В следующем году Hyundai начнёт продавать модульные роботизированные тележки MobED

В структуре южнокорейского автопроизводителя Hyundai Motor робототехническое подразделение Robotics Lab развивается с 2019 года, а двумя годами позже оно приросло американским стартапом Boston Dynamics. По всей видимости, первым серийным плодом их совместного творчества станут роботизированные тележки MobED, выпускать которые Hyundai начнёт в следующем году.

Источник изображений: Hyundai

Источник изображений: Hyundai

Пока нет данных ни о цене таких роботов, ни о предполагаемых объёмах производства, но за первые три года компания рассчитывает довести их до 10 000 штук. Покупателям будут предложены две разновидности роботизированных тележек MobED: с суффиксами Pro и Basic соответственно. Если первая будет оснащена фирменным набором датчиков и программным обеспечением, допускающими автономное передвижение, то вторая очевидно будет дешевле и станет своего рода «заготовкой» для установки собственных управляющих элементов клиентом, хотя режим ручного управления при этом обеспечит в состоянии «из коробки».

Камеры, лидары и прочие датчики помогут автоматике самостоятельно подстраиваться под рельеф местности. Четырёхколёсные тележки MobED оснащаются эксцентриковыми приводами, позволяющими поднимать платформу над опорной поверхностью на высоту до 100 мм от базовой. С учётом базового дорожного просвета в 100 мм, это позволяет тележке преодолевать препятствия высотой до 200 мм, включая бордюры. При этом автоматика может постоянно удерживать горизонтальное положение платформы даже при передвижении по пересечённой местности. Максимальная скорость передвижения не превысит 10 км/ч, но она достижима не во всех положениях платформы.

В зависимости от варианта исполнения, робот может весить 78 или 88 кг, причём изначально более тяжёлая автоматически управляемая версия Pro способна брать на борт не более 47 кг груза, тогда как версия Basic способна перевозить на 10 кг больше. На платформу можно устанавливать различные надстройки. Такая самодвижущаяся тележка может использоваться как для доставки товаров без участия человека, так и для перевозки инвентаря за любителем игры в гольф, а ещё ей можно найти применение в кинопроизводстве. Самое же главное предназначение таких роботов, по мнению представителей Hyundai, заключается в замене человека на опасных для здоровья объектах. Версия MobED Pro с учётом антенны имеет габаритные размеры 750 × 1150 × 650 мм, версия Basic на 220 мм ниже.

Тяговая батарея ёмкостью 1,47 кВт‧ч позволяет тележке работать в течение более чем четырёх часов без подзарядки, на восстановление заряда уходит не более двух с половиной часов. К сожалению, эксплуатация роботов при минусовых температурах не предусмотрена вовсе, хотя защита по классу IP54 подразумевает их использование на улице. К слову, и зарядку тяговой батареи тоже необходимо осуществлять при температуре окружающего воздуха от 1 до 35 градусов Цельсия выше нуля.

Источники:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Samsung и Hyundai инвестируют $400 млрд в ИИ-проекты в Южной Корее
Робопса Spot надрессировали выполнять семь сальто подряд — это выше его проектных возможностей
Видео: робот Atlas от Boston Dynamics продолжает работать, пока его толкают, мешают и отбирают вещи
Дефицит HDD и жадность производителей разогрели цены на NAND — рынок флеш-памяти взлетел на 16,5 %, и это лишь начало
Власти РФ утвердили тотальную маркировку электроники — бизнесу дали год на подготовку
Видео: BYD «избила» крышу флагманского внедорожника YangWang U8L двухтонным деревом
Теги: hyundai, boston dynamics, роботы, робототехника, автопилот
hyundai, boston dynamics, роботы, робототехника, автопилот
← В прошлое В будущее →

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Власти Индии обязали производителей смартфонов, включая Apple и Samsung, предустанавливать неудаляемое государственное приложение
Стример первым в мире прошёл Escape from Tarkov — он сбежал из Таркова, но какой ценой?
Чудеса оптимизации: разработчики Helldivers 2 сократили размер игры на ПК со 154 до 23 Гбайт почти без вреда для скорости загрузок
В OpenAI введён «красный код»: Альтман требует бросить все силы на срочное улучшение ChatGPT
На Солнце вызревает аномальная активность — она может закончиться «чёрным лебедем»
10 тысяч модов и 350 миллионов загрузок: Larian похвасталась новыми достижениями игроков Baldur’s Gate 3 6 ч.
Вызывающий привыкание роглайк Ball x Pit достиг миллиона проданных копий и в 2026 году получит новые шары 7 ч.
Соавтор Counter-Strike признался в любви к русской культуре и рассказал о «самом депрессивном» периоде за 25 лет карьеры 9 ч.
Apple резко снизила награды багхантерам — при этом рост вредоносов в macOS бьёт рекорды 9 ч.
Mortal Kombat 1, Routine и Dome Keeper возглавили первую волну декабрьских новинок Game Pass, а Mortal Kombat 11 скоро подписку покинет 10 ч.
Google закрыла 107 дыр в Android — две нулевого дня уже использовались в атаках 10 ч.
В YouTube появился Recap — пользователям расскажут, чем они занимались на платформе в течение года 10 ч.
ИИ-агенты научились взламывать смарт-контракты в блокчейне — это риск на сотни миллионов долларов 10 ч.
Инструмент YouTube для защиты блогеров от дипфейков создал риск утечки их биометрии 11 ч.
В Microsoft Teams появились «иммерсивные встречи» в метавселенной с аватарами без ног 11 ч.
Новая статья: Обзор смартфона realme GT 8 Pro: модульный флагман с очень крутой камерой 4 ч.
AWS «сдалась на милость» NVIDIA: анонсированы ИИ-ускорители Trainium4 с шиной NVLink Fusion 4 ч.
Новая статья: Обзор телевизора HARPER 55Q970TS: QD Mini LED — в массы! 5 ч.
iPhone 18 придётся ждать дольше обычного — аналитики предрекают крупнейшее падение поставок Apple за годы 5 ч.
Экс-глава Intel выбил $150 млн от США на разработку прорывного EUV-источника — конкурента системам ASML 7 ч.
Samsung и SK hynix решили сделать всё, чтобы дефицит DRAM не прекращался 8 ч.
Слепому человеку впервые вернули зрение с помощью напечатанной на 3D-принтера роговицей 10 ч.
ИИ сломал Big Tech: золотое правило «трать мало, зарабатывай много» больше не работает 11 ч.
Тайвань обвинил Tokyo Electron в допущении кражи секретных технологий TSMC 11 ч.
Российская ИИ-система Delta Sprut XL поддерживает до 25 GPU 11 ч.