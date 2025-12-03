В следующем году Hyundai начнёт продавать модульные роботизированные тележки MobED

В структуре южнокорейского автопроизводителя Hyundai Motor робототехническое подразделение Robotics Lab развивается с 2019 года, а двумя годами позже оно приросло американским стартапом Boston Dynamics. По всей видимости, первым серийным плодом их совместного творчества станут роботизированные тележки MobED, выпускать которые Hyundai начнёт в следующем году.

Пока нет данных ни о цене таких роботов, ни о предполагаемых объёмах производства, но за первые три года компания рассчитывает довести их до 10 000 штук. Покупателям будут предложены две разновидности роботизированных тележек MobED: с суффиксами Pro и Basic соответственно. Если первая будет оснащена фирменным набором датчиков и программным обеспечением, допускающими автономное передвижение, то вторая очевидно будет дешевле и станет своего рода «заготовкой» для установки собственных управляющих элементов клиентом, хотя режим ручного управления при этом обеспечит в состоянии «из коробки».

Камеры, лидары и прочие датчики помогут автоматике самостоятельно подстраиваться под рельеф местности. Четырёхколёсные тележки MobED оснащаются эксцентриковыми приводами, позволяющими поднимать платформу над опорной поверхностью на высоту до 100 мм от базовой. С учётом базового дорожного просвета в 100 мм, это позволяет тележке преодолевать препятствия высотой до 200 мм, включая бордюры. При этом автоматика может постоянно удерживать горизонтальное положение платформы даже при передвижении по пересечённой местности. Максимальная скорость передвижения не превысит 10 км/ч, но она достижима не во всех положениях платформы.

В зависимости от варианта исполнения, робот может весить 78 или 88 кг, причём изначально более тяжёлая автоматически управляемая версия Pro способна брать на борт не более 47 кг груза, тогда как версия Basic способна перевозить на 10 кг больше. На платформу можно устанавливать различные надстройки. Такая самодвижущаяся тележка может использоваться как для доставки товаров без участия человека, так и для перевозки инвентаря за любителем игры в гольф, а ещё ей можно найти применение в кинопроизводстве. Самое же главное предназначение таких роботов, по мнению представителей Hyundai, заключается в замене человека на опасных для здоровья объектах. Версия MobED Pro с учётом антенны имеет габаритные размеры 750 × 1150 × 650 мм, версия Basic на 220 мм ниже.

Тяговая батарея ёмкостью 1,47 кВт‧ч позволяет тележке работать в течение более чем четырёх часов без подзарядки, на восстановление заряда уходит не более двух с половиной часов. К сожалению, эксплуатация роботов при минусовых температурах не предусмотрена вовсе, хотя защита по классу IP54 подразумевает их использование на улице. К слову, и зарядку тяговой батареи тоже необходимо осуществлять при температуре окружающего воздуха от 1 до 35 градусов Цельсия выше нуля.