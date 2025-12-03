Стартап взялся навести порядок в хаосе роботакси — система укажет беспилотным авто, где стоять и куда ехать

Быстрое развитие беспилотного транспорта заставляет задуматься о создании единой системы его координирования. Важнейшей частью подобной инфраструктуры станет управление местами посадки или высадки пассажиров, а также точками отправки заказов автономным транспортом и их выдачи клиенту. Базирующаяся в Пало-Альто компания Autolane берётся решить эту задачу и уже получила $7,4 млн целевых инвестиций.

При поддержке венчурных фондов Draper Associates и Hyperplane, Autolane планирует начать с координации точек посадки и высадки для компаний, которые хотят, чтобы роботакси появились на их частной территории. Autolane уже заключила соглашение с Simon Property Group о координации прибытия и отправления беспилотных автомобилей в торговых центрах, принадлежащих компании, в Остине, штат Техас, и Сан-Франциско, штат Калифорния. Это соглашение предусматривает создание базовой физической инфраструктуры, а также программного обеспечения.

«Я считаю, что мы являемся одной из первых, скажем так, компаний ”прикладного уровня" в области беспилотных автомобилей, — заявил соучредитель и генеральный директор Autolane Бен Сайдл (Ben Seidl). — Мы не являемся фундаментальными моделями. Мы не создаём автомобили. Мы ничего подобного не делаем. Мы просто говорим, что по мере того, как эта отрасль стремительно развивается и демонстрирует экспоненциальный рост — что уже происходит в этом году и будет продолжаться следующие 10 лет, — кому-то придётся занять центральное место и организовать, координировать и оценивать всё происходящее».

Autolane изначально задумывалась как ещё одна компания, предлагающая услуги роботакси, но теперь решила сосредоточиться на более масштабной идее применения своих технологий ко всем видам задач, которые автономные автомобили смогут выполнять в будущем. По мнению Сайдла, у стартапа пока нет «прямых конкурентов», но ситуация может скоро изменится. Он рассказал, что убедился в перспективности этого бизнеса после того, как в прошлом году купил Tesla и впервые воспользовался системой помощи водителю.

«Как только мой личный автомобиль начал практически безупречно ездить по городу, я просто… у меня голова взорвалась, — сказал он. — Меня больше всего увлекала идея, что это изменит логистику, розничную торговлю, недвижимость, то, где мы работаем, где живём, где отдыхаем, как мы передвигаемся, как будут меняться цены на перевозку товаров, услуг и людей».

Сайдл отметил, что ценность Autolane заключается в том, как система будет интегрироваться с компаниями, владеющими недвижимостью, а также с поставщиками автономных транспортных средств. План заключается в создании базовой физической инфраструктуры, такой как вывески и разметка, а также API для физических локаций, чтобы компании, занимающиеся автономными транспортными средствами, могли получать максимально точные инструкции.

Компании, безусловно, могли бы выполнить часть этой работы самостоятельно, по крайней мере, в сфере физической инфраструктуры. Просто сделать знак не так уж сложно. «Однако в случае с автономным вождением это не так. — уверен Сайдл. — Робототехнике нужны точные инструкции, точная геолокация и технологическая коммуникация. Нельзя просто поставить белый знак с чёрными буквами и надеяться на лучшее, учитывая, что на рынке представлено 10 различных типов робототехники».

«Кто-то должен навести порядок в начинающемся хаосе, — считает Сайдл. — Иначе компаниям придётся напрямую интегрироваться в каждую из этих робототехнических и автомобильных компаний, чтобы они следовали вашим правилам»

Сайдл категорически не желает работать с администрацией или муниципалитетами: «Мы не работаем на общественных улицах. Мы не работаем с общественными парковками. Мы просто предоставляем эти инструменты как своего рода B2B-решение SAS с аппаратной поддержкой, чтобы Costco, McDonald’s, Home Depot или, в нашем случае, Simon Property Group, крупнейший в мире инвестиционный фонд недвижимости (REIT) розничной торговли, могли начать использовать то, что я называю “управлением воздушным движением для беспилотных автомобилей”, то есть чтобы они знали, какие автомобили прибывают, а какие уезжают».