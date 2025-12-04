Сегодня 04 декабря 2025
Цены на смартфоны взлетят уже в начале 2026 года — и несложно догадаться, почему

Глобальный дефицит и подорожание памяти уже сказываются на многих отраслях электронной промышленности, а ведь это только начало — в следующем году ситуация усугубится. Ощутимый удар придётся на рынок смартфонов: аналитики предсказывают рекордный рост цен на устройства и, как следствие, первое со времён пандемии падение поставок.

IDC прогнозирует на 2026 год снижение мировых продаж смартфонов на 0,9 %, тогда как ранее аналитическая компания ожидала рост на 1,5 %. При этом предполагается, что из-за роста стоимости чипов оперативной памяти (DRAM) и флеш-памяти (NAND) средняя цена смартфона вырастет с текущих $440 до $511 уже в первом квартале следующего года.

Ранее с подобным прогнозом выступала и Counterpoint Research, говоря о росте себестоимости смартфонов на 20–25 % из-за подорожания ключевых компонентов. В итоге это приведёт к увеличению цены среднестатистического смартфона примерно на $70, а многие модели подорожают ещё сильнее.

IDC также предупредила, что подорожание «непропорционально затронет бюджетные и среднебюджетные Android-устройства», которые более чувствительны к цене компонентов. В результате рынок будет смещаться в сторону премиальных продуктов.

С аналитиками согласны и производители. Xiaomi предупредила, что в следующем году ожидается «значительный рост розничных цен» на мобильные устройства. А Realme призвала покупать новые смартфоны уже сейчас, поскольку 2026 год ознаменуется «беспрецедентным ростом цен в масштабах всей отрасли».

Цены на используемые в смартфонах модули оперативной памяти LPDDR5X объёмом 12 Гбайт выросли более чем вдвое — с $33 в начале 2025 года до более чем $70 в настоящее время. При этом ожидается, что до второго квартала 2026 года цены на память вырастут ещё на 50 %.

Возникший дефицит привёл к курьёзной ситуации внутри Samsung, когда подразделение по производству чипов отказало мобильному подразделению в заключении долгосрочного контракта на поставку DRAM. Это позволило бы смартфонному подразделению получать память по текущим ценам, которые в следующем году после подорожания окажутся ниже рыночных. В результате теперь это может привести к задержке выпуска флагманских смартфонов Galaxy S26.

Кризис на рынке памяти связан с тем, что производители чипов отдают приоритет производству памяти для инфраструктуры ИИ, а не обычным компонентам, используемым в потребительских устройствах. Всё это неминуемо повлияет не только на смартфоны, но и на цены модулей памяти, видеокарт, ноутбуков, компьютеров и множества других электронных устройств.

Теги: смартфоны, дефицит, память, подорожание
