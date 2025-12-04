Nothing готовится к IPO через три года и рассчитывает до этого собрать $5 млн со своих фанатов

Компания Nothing объявила о запуске нового раунда инвестиций со стороны своего сообщества пользователей с целью привлечения $5 млн в рамках стратегического плана по подготовке к IPO в течение трёх лет. Участники смогут приобрести акции компании, исходя из её текущей оценки в $1,3 млрд, установленной в ходе раунда финансирования Series C, состоявшегося в сентябре.

Это уже третий по счёту раунд, ориентированный на пользователей, напоминает Techcrunch. Ранее Nothing привлекла $8 млн от более чем 8000 инвесторов в двух предыдущих инициативах, начиная с 2021 года. Цель новой кампании состоит не столько в привлечении капитала, сколько в вовлечении поклонников бренда в бизнес до возможного выхода на биржу.

Инвесторы из сообщества получат право на ротацию одного из мест в совете директоров, однако иные привилегии не раскрываются. В сентябре Nothing завершила раунд Series C на $200 млн при участии таких фондов, как Tiger Global, GV, Highland Europe, EQT, Latitude, I2BF и Tapestry, доведя общий объём привлечённого капитала до $450 млн. В 2025 году компания заявила о преодолении рубежа в $1 млрд совокупной выручки за всю историю своего существования, при этом её годовая выручка выросла на 150 % по сравнению с 2024 годом.



В рамках стратегической перестройки Nothing выделит бюджетный бренд CMF в отдельную компанию и планирует развивать устройства с акцентом на ИИ, параллельно продолжив выпуск смартфонов и аудиотехники. Генеральный директор Карл Пэй (Carl Pei) сообщил, что компания намерена стать «готовой к IPO» в течение трёх лет, уже внедряя стандарты корпоративного управления, финансовой дисциплины и долгосрочного планирования, характерные для публичных компаний. Возможность дополнительных раундов финансирования до IPO не исключается. Инвестировать в раунд можно через платформы Wefunder и Crowdcube.