Инсайдер раскрыл подробности отменённого перезапуска Legacy of Kain от разработчиков Deus Ex: Mankind Divided

Проверенный инсайдер Том Хендерсон (Tom Henderson) в эксклюзивном материале для портала Insider Gaming поделился подробностями отменённого возрождения культовой серии приключенческих экшенов Legacy of Kain.

Источник изображений: Crystal Dynamics

Источник изображений: Crystal Dynamics

Напомним, в рамках недавней волны увольнений в Eidos Montreal выяснилось, что канадская студия в ответе за Deus Ex: Mankind Divided работала над возрождением Legacy of Kain, однако проект отменили.

В резюме сотрудников игра описывалась как попытка возродить известную вампирскую франшизу в виде мрачного фэнтезийного ролевого экшена с упором на паркур и ближний бой.

Legacy of Kain от Eidos Montreal дожила до геймплейного прототипа

Legacy of Kain от Eidos Montreal дожила до геймплейного прототипа

По данным Хендерсона и Insider Gaming, Legacy of Kain от Eidos Montreal позиционировалась в качестве мягкого перезапуска серии, однако была отменена не на прошлой неделе, как предполагалось, а ещё в 2022 году.

Проект был известен как P16 и находился в разработке около года — дела шли хорошо, однако в рамках перехода Eidos Montreal холдингу Embracer Group игру отменили, а права на франшизу вернули Crystal Dynamics (ещё одна студия Embracer).

Планирует ли Crystal Dynamics что-либо делать с франшизой после возвращения прав, неясно, однако прошлой зимой на ПК и консолях при участии студии вышел сборник ремастеров Legacy of Kain: Soul Reaver 1 & 2 Remastered.

Тем временем Eidos Montreal с 2019 года ведёт разработку некоего масштабного проекта — шансов окупиться у него немного, но отменять игру поздно (слишком много денег вложили). Также студия помогает с производством Grounded 2 и Fable.

legacy of kain, eidos montreal, embracer group, приключенческий экшен
