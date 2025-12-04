Игровые консоли тоже подорожают, а продажи просядут — DRAM и SSD съедят до 42 % их себестоимости

Давно стало понятно, что рост цен на микросхемы памяти на фоне бума ИИ окажет негативное влияние на все сегменты рынка электроники. Аналитики TrendForce предрекают, что сильнее всего в среднесрочной перспективе пострадают продажи игровых консолей. Так, в следующем году объёмы их поставок сократятся на 4,4 % вместо заложенных ранее в прогноз 3,5 %.

В текущем году, по мнению аналитиков TrendForce, объёмы поставок игровых консолей успеют вырасти на 5,8 % вместо заложенных изначально в прогноз 9,7 %, поэтому и в данный период можно говорить об охлаждении спроса. Для сравнения, поставки ноутбуков в этом году должны вырасти на 3,6 %, а поставки смартфонов увеличиться на 1,6 % вместо заложенных ранее в прогноз 0,5 %. Однако, в следующем году они сократятся на 2 % в случае со смартфонами, и на 2,4 % в случае с ноутбуками. До этого аналитики TrendForce рассчитывали, что оба сегмента по итогам 2026 года покажут рост поставок, пусть и не очень явно выраженный.

По оценкам экспертов TrendForce, затраты на закупку памяти будут определять от 21 до 23 % затрат производителей электроники в следующем году. Это ограничит возможность производителей игровых консолей снижать цены и жертвовать собственной прибылью. При этом поставщики консолей заинтересованы в расширении своей пользовательской базы, а без скидок на консоли поддерживать его будет очень сложно.

В случае с консолями Sony затраты на покупку микросхем DRAM и SSD составят 36 % всей себестоимости PlayStation 5 Pro к третьему кварталу следующего года. У Xbox Series X эта доля вообще вырастет до 42 %. Соответственно, себестоимость первого семейства консолей на уровне материалов и комплектующих вырастет за полтора года на 15 %, а у продукции Microsoft она увеличится на 17 %. Для производства Nintendo Switch 2 требуется меньше памяти, поэтому её себестоимость вырастет на 15 %, а доля затрат на покупку памяти в структуре себестоимости достигнет 23 %.

Microsoft в сентябре уже повышала цены на свои игровые консоли, но существующая динамика цен на микросхемы памяти может вынудить её сделать это ещё раз. Необходимость защищать прибыль может заставить производителей консолей воздержаться от традиционного предоставления скидок на свою продукцию. При этом набирающие зрелось модели консолей выиграли бы от стимулирования спроса методом снижения цен, но в нынешних условиях на это рассчитывать не приходится. Если ситуация с ценами на память в следующем году не стабилизируется, рынок игровых консолей может столкнуться со стагнацией.