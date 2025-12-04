Сегодня 04 декабря 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости игровые консоли Игровые консоли тоже подорожают, а прода...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Игровые консоли тоже подорожают, а продажи просядут — DRAM и SSD съедят до 42 % их себестоимости

Давно стало понятно, что рост цен на микросхемы памяти на фоне бума ИИ окажет негативное влияние на все сегменты рынка электроники. Аналитики TrendForce предрекают, что сильнее всего в среднесрочной перспективе пострадают продажи игровых консолей. Так, в следующем году объёмы их поставок сократятся на 4,4 % вместо заложенных ранее в прогноз 3,5 %.

Источник изображения: Microsoft

Источник изображения: Microsoft

В текущем году, по мнению аналитиков TrendForce, объёмы поставок игровых консолей успеют вырасти на 5,8 % вместо заложенных изначально в прогноз 9,7 %, поэтому и в данный период можно говорить об охлаждении спроса. Для сравнения, поставки ноутбуков в этом году должны вырасти на 3,6 %, а поставки смартфонов увеличиться на 1,6 % вместо заложенных ранее в прогноз 0,5 %. Однако, в следующем году они сократятся на 2 % в случае со смартфонами, и на 2,4 % в случае с ноутбуками. До этого аналитики TrendForce рассчитывали, что оба сегмента по итогам 2026 года покажут рост поставок, пусть и не очень явно выраженный.

По оценкам экспертов TrendForce, затраты на закупку памяти будут определять от 21 до 23 % затрат производителей электроники в следующем году. Это ограничит возможность производителей игровых консолей снижать цены и жертвовать собственной прибылью. При этом поставщики консолей заинтересованы в расширении своей пользовательской базы, а без скидок на консоли поддерживать его будет очень сложно.

Источник изображения: TrendForce

Источник изображения: TrendForce

В случае с консолями Sony затраты на покупку микросхем DRAM и SSD составят 36 % всей себестоимости PlayStation 5 Pro к третьему кварталу следующего года. У Xbox Series X эта доля вообще вырастет до 42 %. Соответственно, себестоимость первого семейства консолей на уровне материалов и комплектующих вырастет за полтора года на 15 %, а у продукции Microsoft она увеличится на 17 %. Для производства Nintendo Switch 2 требуется меньше памяти, поэтому её себестоимость вырастет на 15 %, а доля затрат на покупку памяти в структуре себестоимости достигнет 23 %.

Microsoft в сентябре уже повышала цены на свои игровые консоли, но существующая динамика цен на микросхемы памяти может вынудить её сделать это ещё раз. Необходимость защищать прибыль может заставить производителей консолей воздержаться от традиционного предоставления скидок на свою продукцию. При этом набирающие зрелось модели консолей выиграли бы от стимулирования спроса методом снижения цен, но в нынешних условиях на это рассчитывать не приходится. Если ситуация с ценами на память в следующем году не стабилизируется, рынок игровых консолей может столкнуться со стагнацией.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Взлетевшие цены DDR5 обрушили продажи материнских плат — геймеры призывают к бойкоту
Дефицит оперативной памяти выходит из-под контроля — магазины стали отказываться от фиксированных цен
Steam Machine дешёвой не будет: Valve не станет продавать мини-ПК себе в убыток по консольной модели
Nebius предрекла взрывной рост ИИ-инфраструктуры — но признала, что нужно быть готовым к «зиме»
Samsung и SK hynix угодили в цугцванг: расширять производство памяти страшно, но не расширять — нельзя
«Стоящее дело»: Intel впечатлила клиентов разрабатываемым 14-ангстремным техпроцессом
Теги: trendforce, игровые консоли, аналитика, microsoft, sony
trendforce, игровые консоли, аналитика, microsoft, sony
← В прошлое В будущее →

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Власти Индии обязали производителей смартфонов, включая Apple и Samsung, предустанавливать неудаляемое государственное приложение
Стример первым в мире прошёл Escape from Tarkov — он сбежал из Таркова, но какой ценой?
Чудеса оптимизации: разработчики Helldivers 2 сократили размер игры на ПК со 154 до 23 Гбайт почти без вреда для скорости загрузок
В OpenAI введён «красный код»: Альтман требует бросить все силы на срочное улучшение ChatGPT
На Солнце вызревает аномальная активность — она может закончиться «чёрным лебедем»
10 тысяч модов и 350 миллионов загрузок: Larian похвасталась новыми достижениями игроков Baldur’s Gate 3 6 ч.
Вызывающий привыкание роглайк Ball x Pit достиг миллиона проданных копий и в 2026 году получит новые шары 7 ч.
Соавтор Counter-Strike признался в любви к русской культуре и рассказал о «самом депрессивном» периоде за 25 лет карьеры 9 ч.
Apple резко снизила награды багхантерам — при этом рост вредоносов в macOS бьёт рекорды 9 ч.
Mortal Kombat 1, Routine и Dome Keeper возглавили первую волну декабрьских новинок Game Pass, а Mortal Kombat 11 скоро подписку покинет 10 ч.
Google закрыла 107 дыр в Android — две нулевого дня уже использовались в атаках 10 ч.
В YouTube появился Recap — пользователям расскажут, чем они занимались на платформе в течение года 10 ч.
ИИ-агенты научились взламывать смарт-контракты в блокчейне — это риск на сотни миллионов долларов 10 ч.
Инструмент YouTube для защиты блогеров от дипфейков создал риск утечки их биометрии 11 ч.
В Microsoft Teams появились «иммерсивные встречи» в метавселенной с аватарами без ног 11 ч.
Новая статья: Обзор смартфона realme GT 8 Pro: модульный флагман с очень крутой камерой 4 ч.
AWS «сдалась на милость» NVIDIA: анонсированы ИИ-ускорители Trainium4 с шиной NVLink Fusion 4 ч.
Новая статья: Обзор телевизора HARPER 55Q970TS: QD Mini LED — в массы! 5 ч.
iPhone 18 придётся ждать дольше обычного — аналитики предрекают крупнейшее падение поставок Apple за годы 5 ч.
Экс-глава Intel выбил $150 млн от США на разработку прорывного EUV-источника — конкурента системам ASML 7 ч.
Samsung и SK hynix решили сделать всё, чтобы дефицит DRAM не прекращался 8 ч.
Слепому человеку впервые вернули зрение с помощью напечатанной на 3D-принтера роговицей 10 ч.
ИИ сломал Big Tech: золотое правило «трать мало, зарабатывай много» больше не работает 11 ч.
Тайвань обвинил Tokyo Electron в допущении кражи секретных технологий TSMC 11 ч.
Российская ИИ-система Delta Sprut XL поддерживает до 25 GPU 11 ч.