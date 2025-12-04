«М.Видео»: Ghost of Yotei стала самым продаваемым эксклюзивом PS5 в России за последние три года

Российская торговая сеть по продаже бытовой техники и электроники «М.Видео» в новом пресс-релизе отчиталась о самых востребованных игровых новинках прошедшей осени среди отечественных владельцев консолей.

Как стало известно, самой популярной новой игрой осени в российской рознице оказался футбольный симулятор EA Sports FC 26 — его стартовые продажи более чем в два с половиной раза превзошли результат прошлогодней EA Sports FC 25.

На втором месте — приключенческий экшен с открытым миром Ghost of Yotei. Проект Sucker Punch Productions стал самым продаваемым эксклюзивом PS5 за последние три года. Тройку лидеров замыкает главный военный шутер осени Battlefield 6.

На четвёртом месте расположился психологический хоррор Silent Hill f, а на пятом — Little Nightmares 3. В «М.Видео» отметили, что за пределами топ-5 хорошую динамику продаж показали Hell is Us и Borderlands 4.

EA Sports FC 26 подтвердила устойчивый интерес к спортивным симуляторам, тогда как Ghost of Yotei и Silent Hill f демонстрируют, что российская аудитория активно поддерживает одиночные сюжетные игры.

По словам руководителя направления «Развитие игр и игрового сообщества» в «М.Видео» Сергея Мезина, сезон «получился ярким, разнообразным по жанрам и платформам, но несколько скудным на топовые релизы».

В качестве причины этого Мезин назвал перенос горячо ожидаемого криминального боевика GTA VI на 2026 год (сначала на 26 мая, потом на 19 ноября), к которому оказались не готовы крупные издатели.