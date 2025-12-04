Роскомнадзор признался, что незаметно заблокировал Snapchat в России

Роскомнадзор подтвердил блокировку на территории России популярной социальной платформы Snapchat, специализирующейся на обмене сообщениями с исчезающими фотографиями и видеороликами. По данным «Ведомостей», блокировка наступила ещё 10 октября, но официально об этом было заявлено только сегодня.

В качестве причины блокировки Роскомнадзор представил стандартное ля подобных случаев заявление о том, что приложение используется для проведения террористических действий на территории страны, вербовки граждан для совершения преступления и совершения мошеннических действий в отношении россиян.

«В соответствии с правилами централизованного управления сетью связи общего пользования Роскомнадзор принял меры по блокировке сервиса 10 октября 2025 года», — говорится в сообщении.

Блокировки и ограничения западных соцсетей, мессенджеров и подобных сервисов нарастают. Сегодня утром Роскомнадзор сообщил о введении ограничительных мер в отношении сервиса Apple FaceTime для аудио- и видеозвонков. Вчера, 3 декабря, Роскомнадзор заблокировал популярную среди детей игровую платформу Roblox. Также на прошлой неделе Роскомнадзор объявил о начале постепенной блокировки мессенджера WhatsApp в России. А 13 августа текущего года в России «частично заблокировали » аудио- и видеозвонки через мессенджеры Telegram и WhatsApp. В конце же прошлого года на территории РФ был заблокирован мессенджер Viber .