Сегодня 04 декабря 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software Социальные сети Роскомнадзор признался, что незаметно за...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

Роскомнадзор признался, что незаметно заблокировал Snapchat в России

Роскомнадзор подтвердил блокировку на территории России популярной социальной платформы Snapchat, специализирующейся на обмене сообщениями с исчезающими фотографиями и видеороликами. По данным «Ведомостей», блокировка наступила ещё 10 октября, но официально об этом было заявлено только сегодня.

Источник изображения: Snapchat

Источник изображения: Snapchat

В качестве причины блокировки Роскомнадзор представил стандартное ля подобных случаев заявление о том, что приложение используется для проведения террористических действий на территории страны, вербовки граждан для совершения преступления и совершения мошеннических действий в отношении россиян.

«В соответствии с правилами централизованного управления сетью связи общего пользования Роскомнадзор принял меры по блокировке сервиса 10 октября 2025 года», — говорится в сообщении.

Блокировки и ограничения западных соцсетей, мессенджеров и подобных сервисов нарастают. Сегодня утром Роскомнадзор сообщил о введении ограничительных мер в отношении сервиса Apple FaceTime для аудио- и видеозвонков. Вчера, 3 декабря, Роскомнадзор заблокировал популярную среди детей игровую платформу Roblox. Также на прошлой неделе Роскомнадзор объявил о начале постепенной блокировки мессенджера WhatsApp в России. А 13 августа текущего года в России «частично заблокировали » аудио- и видеозвонки через мессенджеры Telegram и WhatsApp. В конце же прошлого года на территории РФ был заблокирован мессенджер Viber .

Источник:

Теги: snapchat, роскомнадзор, блокировка, россия, соцсети
snapchat, роскомнадзор, блокировка, россия, соцсети
← В прошлое В будущее →

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Власти Индии обязали производителей смартфонов, включая Apple и Samsung, предустанавливать неудаляемое государственное приложение
Стример первым в мире прошёл Escape from Tarkov — он сбежал из Таркова, но какой ценой?
Чудеса оптимизации: разработчики Helldivers 2 сократили размер игры на ПК со 154 до 23 Гбайт почти без вреда для скорости загрузок
В OpenAI введён «красный код»: Альтман требует бросить все силы на срочное улучшение ChatGPT
На Солнце вызревает аномальная активность — она может закончиться «чёрным лебедем»
10 тысяч модов и 350 миллионов загрузок: Larian похвасталась новыми достижениями игроков Baldur’s Gate 3 6 ч.
Вызывающий привыкание роглайк Ball x Pit достиг миллиона проданных копий и в 2026 году получит новые шары 7 ч.
Соавтор Counter-Strike признался в любви к русской культуре и рассказал о «самом депрессивном» периоде за 25 лет карьеры 9 ч.
Apple резко снизила награды багхантерам — при этом рост вредоносов в macOS бьёт рекорды 9 ч.
Mortal Kombat 1, Routine и Dome Keeper возглавили первую волну декабрьских новинок Game Pass, а Mortal Kombat 11 скоро подписку покинет 10 ч.
Google закрыла 107 дыр в Android — две нулевого дня уже использовались в атаках 10 ч.
В YouTube появился Recap — пользователям расскажут, чем они занимались на платформе в течение года 10 ч.
ИИ-агенты научились взламывать смарт-контракты в блокчейне — это риск на сотни миллионов долларов 10 ч.
Инструмент YouTube для защиты блогеров от дипфейков создал риск утечки их биометрии 11 ч.
В Microsoft Teams появились «иммерсивные встречи» в метавселенной с аватарами без ног 11 ч.
Новая статья: Обзор смартфона realme GT 8 Pro: модульный флагман с очень крутой камерой 4 ч.
AWS «сдалась на милость» NVIDIA: анонсированы ИИ-ускорители Trainium4 с шиной NVLink Fusion 4 ч.
Новая статья: Обзор телевизора HARPER 55Q970TS: QD Mini LED — в массы! 5 ч.
iPhone 18 придётся ждать дольше обычного — аналитики предрекают крупнейшее падение поставок Apple за годы 5 ч.
Экс-глава Intel выбил $150 млн от США на разработку прорывного EUV-источника — конкурента системам ASML 7 ч.
Samsung и SK hynix решили сделать всё, чтобы дефицит DRAM не прекращался 8 ч.
Слепому человеку впервые вернули зрение с помощью напечатанной на 3D-принтера роговицей 10 ч.
ИИ сломал Big Tech: золотое правило «трать мало, зарабатывай много» больше не работает 11 ч.
Тайвань обвинил Tokyo Electron в допущении кражи секретных технологий TSMC 11 ч.
Российская ИИ-система Delta Sprut XL поддерживает до 25 GPU 11 ч.