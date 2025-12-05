Сегодня 05 декабря 2025
Новости Software
Valve разрабатывает технологию Lepton для совместимости Android с Linux и VR

Компания Valve тестирует программное обеспечение под рабочим названием Lepton, которое позволит запускать Android-приложения на устройствах под управлением Linux, включая портативную игровую консоль Steam Deck и VR-гарнитуру Valve, выход которой ожидается в начале 2026 года. Информация об этом появилась после обнаружения в SteamDB и на внутренней странице магазина Steam логотипа проекта.

Источник изображения: Valve

Источник изображения: Valve

По данным издания Windows Central, инструмент Lepton, вероятно, основан на существующей технологии Waydroid, которая запускает систему Android внутри Linux-окружения, аналогично тому, как компонент WSL (Windows Subsystem for Linux) работает в Windows, позволяя запускать Linux-программы. Учитывая опыт, полученный при создании технологии Proton для запуска Windows-игр на Linux, разработка Lepton выглядит закономерным шагом для Valve. Кроме того, компания готовится к выпуску автономного VR-шлема Steam Frame, который будет работать на процессоре Qualcomm Snapdragon. Наличие Lepton позволит владельцам этого устройства запускать Android-приложения в виртуальной реальности.

В то же время, возможность выхода высокобюджетных Android-игр для настольных ПК или портативных устройств под управлением SteamOS пока остаётся под вопросом. Хотя техническая основа позволяет реализовать подобную функциональность, для этого должен существовать явный потребительский спрос. На данный момент сложно назвать хотя бы одну известную игру на базе Android уровня AAA, которая оправдала бы такие усилия со стороны Valve, отмечает Windows Central.

Соответственно, в обозримом будущем Lepton, скорее всего, будет ориентирован в первую очередь на VR-сегмент, где управление через сенсорный экран является более органичным. Однако многие мобильные игры уже добавили поддержку традиционных контроллеров, а Valve уже доказала своей работой над Proton, что способна находить эффективные инструменты для сложных задач совместимости. Кстати, несколько недель назад в SDK Steamworks были добавлены ссылки на архитектуру androidarm64, а инсайдер Брэд Линч (Brad Lynch) на платформе X намекнул, что игра Walkabout Minigolf может стать первой Android-игрой, появившейся в VR на Steam Frame.

Источник:

Теги: valve, игровые консоли, lepton, steam deck, linux
