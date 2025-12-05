Глава AMD Лиза Су подчеркнула, что готова отдавать 15 % выручки от поставок ускорителей ИИ в Китай американским властям

AMD сложно назвать лидирующим игроком мирового рынка ускорителей ИИ, но она хотя бы является вторым после Nvidia участником этого рынка. Что характерно, именно AMD достались экспортные лицензии на поставки ускорителей Instinct MI308 в КНР, тогда как власти США медлили с возобновлением поставок конкурирующих Nvidia H20. На этой неделе глава AMD в очередной раз призналась, что готова делиться с властями США обещанными 15 % профильной выручки в Китае.

Генеральный директор компании Лиза Су (Lisa Su), как сообщает Reuters, сделала эти заявления на мероприятии, организованном изданием Wired в Сан-Франциско. Глава AMD добавила, что компания располагает экспортными лицензиями, дающими право на экспорт некоторого количества ускорителей Instinct MI308 в Китай, и готова делиться 15 % профильной выручки с американским правительством.

О заключении подобной предварительной договорённости с AMD и Nvidia администрацией США сообщалось ещё в августе этого года, но представители последней из компаний с тех пор не раз отмечали, что сделка никак не оформлена документально. Основатель и бессменный руководитель Nvidia Дженсен Хуанг (Jensen Huang) заблаговременно выразил согласие отдавать 15 % выручки от поставок ускорителей H20 в Китае, но после изменения конъюнктуры китайского рынка начал жаловаться, что их там просто никто не может покупать. Китайские власти начали давить на местных разработчиков, подталкивая их к переходу на ускорители местного происхождения. На этой неделе стало известно, что Хуанг и президент Трамп могли обсуждать поставки более производительных ускорителей H200 в Китай. Глава компании подчеркнул, что далее ухудшать характеристики поставляемых в КНР ускорителей Nvidia не имеет никакого смысла, потому что их там никто не будет покупать.