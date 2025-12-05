Сегодня 05 декабря 2025
OpenAI проиграла в суде битву за бренд io — под ним собирались выпускать загадочные ИИ-гаджеты от Айва

Апелляционный суд девятого округа США отказал OpenAI в удовлетворении её апелляции по поводу решения суда нижестоящей инстанции касательно прав на торговую марку io. Это означает, что OpenAI по-прежнему запрещено использовать брендинг io для продвижения будущих устройств, которые могут быть похожи на продукты компании iyO, отстаивающей права на торговую марку.

Источник изображения: Levart_Photographer/unsplash.com



OpenAI приобрела стартап io по производству ИИ-устройств, основанную бывшим главным дизайнером Apple Джони Айвом (Jony Ive), в мае этого года. Ещё ничего не выпустив, стартап столкнулся с проблемами, поскольку компания Iyo, занимающаяся разработкой слуховых аппаратов, подала на него в суд в связи с неправомерным использованием io. В связи с этим OpenAI пришлось убрать в блоге упоминания о сделке и сотрудничестве с io.

Согласно пресс-релизу iyO, апелляционный суд удовлетворил её иск по следующим пунктам:

  • Вероятность путаницы: суд отметил, что io и iyO фонетически идентичны, а продукты связаны, поскольку обе компании стремятся продавать новые изделия с поддержкой естественного языка на основе ИИ.
  • «Обратная путаница»: суд признал опасность возникновения «обратной путаницы», когда более крупный и обеспеченный недавно появившийся стартап (продукты OpenAI/io) насыщает рынок, создавая у потребителей впечатление, что нарушителем является менее крупный, ранее появившийся стартап (iyO).
  • Непоправимый ущерб: суд подтвердил, что агрессивная позиция ответчиков «поставила под угрозу текущие усилия iyO по сбору средств» и грозит подорвать репутацию бренда iyO.

Ресурс 9to5mac.com сообщил, что после решения апелляционного суда дело, вероятно, будет передано в окружной суд для проведения слушаний по вынесению предварительного запрета, который либо оставит ограничения в силе, либо сузит или расширит их.

Судебная система работает крайне медленно. Слушания о предварительном судебном запрете состоятся в апреле 2026 года, а раскрытие фактов и экспертиз, рассмотрение ходатайств и рассмотрение дела с участием присяжных пройдут в 2027 и 2028 годах.

Источник:

Теги: openai, торговая марка, судебные разбирательства, ии
