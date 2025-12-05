После дебюта на бирже акции китайского конкурента Nvidia взлетели в цене на 502 %

Для китайского фондового рынка эта пятница характеризовалась знаменательным событием — компания Moore Threads, которая разрабатывает конкурирующие с продукцией Nvidia ускорители ИИ, после удачного размещения на бирже продемонстрировала рост курса своих акций на 502 % в течение первой торговой сессии.

В ходе публичного размещения китайская компания привлекла $1,13 млрд, для китайского фондового рынка это IPO стало вторым по величине в текущем году. Если зафиксированный в ходе торгов прирост курса акций Moore Threads на 502 % сохранится по итогам закрытия сессии, это станет самым успешным IPO с 2019 года на сумму свыше $1 млрд, когда в Китае были проведены профильные реформы. В значительной степени подобная реакция рынка указывает на оптимизм инвесторов по поводу успехов китайских разработчиков ускорителей для сегмента ИИ в условиях американских санкций и взятого китайскими властями курса на импортозамещение.

Moore Threads намеревается направить вырученные в ходе IPO средства на разработку ускорителей ИИ следующего поколения, а также пополнения оборотных средств. В июле на IPO вышла компания Huadian New Energy Group, по итогам которого удалось выручить $2,7 млрд. Оно стало лучшим с 2022 года среди китайских IPO, в ходе которых удалось привлечь более $1 млрд. Количество заявок на покупку акций компании в розничном сегменте превышало количество доступных ценных бумаг в 2750 раз.

Не для всех нынешнее IPO было исключительно радостным. Например, владеющая небольшим пакетом акций Moore Threads компания Shenzhen H&T Intelligent Control, потеряла в цене 10 %. Сама Moore Threads остаётся убыточной, за три квартала этого года её убытки достигли $102 млн, хотя и сократились в годовом сравнении на 19 %. При этом выручка компании выросла на 182 % до $110 млн.

Moore Threads была основана в 2020 году выходцем из Nvidia Чжан Цзяньчжоном (Zhang Jianzhong), поэтому её справедливо считают «китайской Nvidia» в сфере разработки GPU. До выхода на рынок ускорителей для ИИ эта компания пыталась создавать графические адаптеры для профессионального использования и игровые видеокарты. С октября 2023 года санкции США ограничили её доступ к услугам зарубежных партнёров типа TSMC, лишив её возможности выпускать свои компоненты по передовым техпроцессам мирового класса.

Успех Moore Threads на китайском фондовом рынке воодушевил конкурентов. MetaX Integrated Circuits Shanghai начала принимать заявки на участие в IPO сегодня. Китайские производители памяти YMTC и CXMT также рассчитывают выйти на местный фондовый рынок, чтобы оценить капитализацию в среднем в $42 млрд в каждом случае. Эксперты при этом выражают опасение, что череда крупных IPO может ограничить сумму привлекаемых каждым из эмитентов средств.