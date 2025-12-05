Сегодня 05 декабря 2025
Foxconn не прекращает снимать сливки с И...
Foxconn не прекращает снимать сливки с ИИ-бума — выручка взлетела на 26 % благодаря серверам

Foxconn является крупнейшим в мире контрактным производителем электроники. Компания производит широчайший ассортимент продукции — от сборки iPhone для Apple до выпуска серверов Nvidia и не только для центров обработки данных. Foxconn сообщила об увеличении выручки на 26 % в годовом исчислении, указав на «рост спроса на серверные стойки с ИИ» как на ключевой фактор этого роста.

Источник изображения: Foxconn

Источник изображения: Foxconn

Сегодня Foxconn в своём ежемесячном отчёте о доходах сообщила о «высоком росте» продаж своих облачных и сетевых продуктов в годовом исчислении, указав на положительную «динамику рынка серверных стоек для ИИ». Выручка Foxconn за ноябрь составила 844,3 млрд новых тайваньских долларов ($27 млрд).

Являясь давним партнёром многих крупнейших мировых технологических компаний, включая Nvidia и Apple, Foxconn в последнее время стала ключевым игроком в развёртывании инфраструктуры ИИ. В мае компания объявила о поставке в сотрудничестве с Nvidia и правительством Тайваня оборудования для крупного тайваньского ИИ-предприятия.

В июле стало известно о приобретении Foxconn доли в компании TECO Electric & Machinery Co., занимающейся строительством центров обработки данных. В прошлом месяце OpenAI заявила о сотрудничестве с Foxconn в области проектирования и подготовки к производству в США оборудования для инфраструктуры ИИ следующего поколения.

Выручка Foxconn в месячном исчислении снизилась примерно на 6 %, при этом компания отметила небольшое снижение в своём сегменте интеллектуальной потребительской электроники. «Поставки стоечных серверов ИИ продолжают расти, а пик продаж продуктов ИКТ приходится на вторую половину года», — говорится в ежемесячном отчёте, посвящённом бизнес-прогнозу за четвёртый квартал.

В ноябре компания заявила, что рост бизнеса серверов ИИ привёл к увеличению прибыли в третьем квартале на 17 % в годовом исчислении. С начала 2025 года стоимость акций Foxconn подскочила на 26 %, продолжив 76-процентный рост, показанный течение 2024 года.

Источник:

Теги: foxconn, выручка, рост, искусственный интеллект
