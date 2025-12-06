Сегодня 06 декабря 2025
Рост числа пользователей ChatGPT стал замедляться, а Gemini набирает обороты

OpenAI столкнулась с первыми серьёзными признаками замедления посещаемости. Рост ChatGPT за последние месяцы едва превысил 6 %, тогда как Gemini, по данным аналитической компании Sensor Tower, увеличил аудиторию на 30 % и удвоил время, которое пользователи проводят в приложении.

Источник изображения: OpenAI

По состоянию на ноябрь 2025 года ChatGPT остаётся лидером на рынке ИИ-чатов-ботов с 50 % глобальных загрузок на мобильные устройства и 55 % ежемесячной активной аудитории. Однако темпы его роста стали резко снижаться, указывая на возможное приближение к насыщению рынка, сообщает TechCrunch.

В то же время Google Gemini продемонстрировал рост ежемесячной активной аудитории, что эксперты связывают с запуском в сентябре новой модели генерации изображений Nano Banana. Кроме того, пользователи стали проводить в приложении Gemini значительно больше времени: с марта по ноябрь этот показатель вырос на 120 % и достиг в среднем 11 минут в день, тогда как у пользователей ChatGPT он снизился на 10 % в ноябре по сравнению с июлем.

Источник изображения: Sensor Tower

Преимущество Gemini, по мнению аналитиков, заключается в его глубокой интеграции в операционную систему Android. Так, по данным Sensor Tower, в США пользователи Android в два раза чаще взаимодействуют с Gemini напрямую через ОС, а не через отдельное мобильное приложение, что даёт Google дополнительные рычаги влияния на глобальном рынке, где Android доминирует. За последние семь месяцев (май–ноябрь 2025 года) доля Gemini в общей аудитории всех основных ИИ-чатов, включая ChatGPT, Copilot, Claude, Perplexity и Grok, выросла на три процентных пункта, тогда как доля ChatGPT сократилась на столько же за последние четыре месяца.

Perplexity и Claude показали в 2025 году трёхзначный рост своей аудитории — на 370 % и 190 % в годовом выражении соответственно. Глобальные загрузки ChatGPT выросли на 85 % к ноябрю в годовом исчислении, но этот показатель отстаёт от среднего роста по группе в целом, составляющего 110 %. Лидерами по росту загрузок стали Perplexity (215 %) и Gemini (190 %).

