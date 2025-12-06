Сегодня 06 декабря 2025
Limitless прекратила продажи носимого ИИ-диктофона и перешла под «крыло» Meta✴

Компания Meta приобрела стартап Limitless, ранее известный как Rewind, который разрабатывал носимые устройства с искусственным интеллектом для записи разговоров. Как сообщается на официальном сайте Limitless, стартап прекращает продажу аппаратных решений, но в течение года сохранит поддержку существующих клиентов.

Источник изображения: Limitless

Источник изображения: Limitless

В Limitless отмечают, что пользователи освобождаются от абонентской платы и автоматически переводятся на безлимитный тарифный план, однако прочие функции сервиса, как стало известно TechCrunch, будут постепенно выводиться из эксплуатации. В частности, речь идёт о программном обеспечении Rewind, фиксировавшим активность на экране компьютера и преобразовывавшим её в структурированный, легко просматриваемый архив.

Напомним, стартап Limitless был основан Бреттом Бечеком (Brett Bejcek) и Дэном Сирокером (Dan Siroker), соучредителем и бывшим генеральным директором компании Optimizely. В прошлом году команда сменила направление деятельности и начала выпускать носимые ИИ-устройства, представив кулон Limitless по цене $99. Гаджет можно было прикрепить к одежде как беспроводной микрофон или носить на шее. Устройство входило в число нескольких появившихся на рынке ИИ-аксессуаров, среди которых — не получивший широкого признания аналог под названием Friend.

В своём заявлении компания Limitless отметила, что разделяет видение Meta по обеспечению каждого человека персональным суперинтеллектом с помощью носимых ИИ-устройств. Хотя Meta сейчас делает ставку на умные очки, такие как Ray-Ban Meta, Oakley Meta и новейшие модели Meta Ray-Ban Display с дисплеями в линзах, команда Limitless, скорее всего, будет участвовать в развитии этих продуктов и не станет заниматься независимо своим ИИ-устройством.

Стартап признал, что на фоне усиливающейся конкуренции, особенно со стороны крупных компаний и непосредственно Meta, стало просто сложно развиваться самостоятельно. Сирокер напомнил, что ещё пять лет назад сочетание ИИ и аппаратных решений казалось фантастикой, а сегодня оно воспринимается как неизбежное будущее. Meta подтвердила, что специалисты Limitless войдут в подразделение Reality Labs, отвечающее за носимые технологии, но деталей интеграции не раскрыла. Пользователям оставили возможность либо экспортировать свои данные, либо удалить их через приложение. К моменту сделки стартап привлёк свыше $33 млн от инвесторов, включая a16z, First Round Capital и NEA.

Источник:

