Microsoft хочет свой идеальный ИИ-чип: Broadcom подключат к разработке кастомных чипов для Azure

Microsoft ведёт переговоры с Broadcom по поводу разработки кастомных чипов для облачной ИИ-инфраструктуры Azure, стремясь диверсифицировать усилия в этом направлении и повысить эффективность в условиях бума ИИ. В настоящее время Microsoft также сотрудничает с Marvell Technology в разработке ASIC для сетей и ускорения работы ЦОД.

Как сообщает WebProNews, Microsoft проявляет интерес к сотрудничеству с Broadcom, поскольку та обладает опытом в разработке кастомных полупроводников для гиперскейлеров и может предоставить Microsoft более индивидуальные решения для повышения эффективности ее ЦОД.

Такое развитие событий вписывается в общую картину агрессивного продвижения Microsoft на рынок проприетарного оборудования. За последние несколько лет компания представила собственные чипы, такие как ИИ-ускоритель Maia и процессор Cobalt, предназначенные для задач обучения и инференса ИИ без опоры исключительно на внешних поставщиков, таких как Nvidia. Партнёрство с Broadcom позволит Microsoft ускорить разработку решений, которые будут интегрированы с её программной экосистемой.

Отказ от Marvell в пользу Broadcom может быть обусловлен потребностью в более высокой производительности или финансовыми соображениями. Marvell играет ключевую роль в поставке чипов для сетевого оборудования Microsoft, но более широкий портфель решений Broadcom, включая опыт в коммутации Ethernet и разработке ИИ-ускорителей, может обеспечить софтверному гиганту более комплексное преимущество. Отраслевые аналитики отмечают взрывной рост подразделения Broadcom по разработке кастомных чипов, прогнозируя при этом резкое увеличение выручки от продуктов, связанных с ИИ-технологиями.

В 2024 году Microsoft заключила с Intel соглашение о производстве чипов на заказ с целью использования производственных возможностей Intel, но текущие переговоры с Broadcom позволяют предположить, что Microsoft расширяет свою деятельность, возможно, для снижения рисков, связанных с геополитической напряжённостью, планируя делегировать часть заказов TSMC.

В настоящее время, когда ИИ-рынок развивается стремительными темпами, индивидуальные решения имеют решающее значение для сохранения конкурентных преимуществ в сфере облачных вычислений. Это отражает более широкую отраслевую тенденцию, когда гиперскейлеры всё чаще обращаются к кастомным решениям для оптимизации под конкретные рабочие нагрузки вместо использования чипов общего назначения.

Источник изображения: Igor Omilaev/unsplash.com

Источник изображения: Igor Omilaev/unsplash.com

Сотрудничество с Broadcom также позволит Microsoft усилить интеграцию с OpenAI, учитывая её значительные инвестиции в этот ИИ-стартап. В Bitcoin Ethereum News описывается, как Microsoft использует опыт OpenAI в области чипов для решения собственных проблем в аппаратном обеспечении.

Это также может отразиться на глобальных цепочках поставок и производственных мощностях. Эксперты считают, что конструкторский потенциал Broadcom в сочетании с производственными мощностями TSMC создаёт мощный конвейер для производства кастомного оборудования для обработки ИИ-нагрузок, потенциально ускоряя его внедрение в ЦОД по всему миру.

В отличие от Marvell, сосредоточенной на системах хранения данных и сетях, Broadcom предлагает более комплексный подход разработке чипов, включающий фотонику и беспроводные технологии, что будет способствовать развитию инфраструктуры Microsoft.

В результате Microsoft добьётся более низких затрат и более высокой скорости для ИИ-сервисов, что обеспечит ей конкурентное преимущество перед компаниями, привязанными к экосистеме Nvidia.

В перспективе партнёрство Microsoft и Broadcom может стимулировать инновации в области периферийных вычислений и гибридных облачных сред. С ростом сложности ИИ-моделей кастомные чипы позволяют добиться тонкой оптимизации, которую сложно обеспечить с помощью стандартных ускорителей, отметил WebProNews.

В условиях растущего спроса на ИИ такие компании, как Broadcom, имеющие опыт в разработке решений на заказ, становятся ключевыми игроками рынка ИИ-технологий. Для Microsoft речь идёт не только о чипах, речь идёт о контроле над всем стеком — от кремния до программного обеспечения — для обеспечения бесперебойной работы ИИ-сервисов. Как отметил один из экспертов, это может стать катализатором следующего витка роста Microsoft.

После появления в СМИ сообщений о переговорах Microsoft и Broadcom, акции последней пошли в рост в то время как у ценных бумаг Marvell было отмечено падение.

Теги: microsoft, broadcom, marvell, ии, кастомизация, ускоритель, цод
