У Wikipedia появился свой аналог Spotify Wrapped с итогами года активности пользователей

«Википедия» запустила новую функцию «Итоги года», созданную по аналогии с популярными ежегодными отчётами Spotify Wrapped. Функция даёт возможность пользователям ознакомиться со статистикой своей активности на платформе за уходящий год. Как сообщает PCMag, в отчёте указываются количество посещённых статей, темы, вызвавшие наибольший интерес, и общее время, проведённое за чтением.

Однако «Итоги года» (End-of-Year Recap) доступны исключительно через мобильное приложение «Википедии» и учитывают только те страницы, которые открывались при авторизованном сеансе — то есть, данные о просмотрах с компьютера или в гостевом режиме не учитываются. При этом, в отличие от Spotify Wrapped, новый инструмент всемирной интернет-энциклопедии не включает такой популярной метрики, как возраст пользователя, а также не учитывает активность в веб-браузере.

Помимо персональных отчётов, «Википедия» опубликовала и общий рейтинг самых просматриваемых страниц на английском языке за 2025 год. Лидером стал раздел, посвящённый ушедшему из жизни политическому активисту Чарли Кирку (Charlie Kirk), собравший около 45 миллионов просмотров. На втором месте оказалась страница «Умершие в 2025 году» с примерно 43 миллионами просмотров, а третье место занял материал о серийном убийце Эде Гейне (Ed Gein), чья жизнь легла в основу сериала Netflix «Монстр: История Эда Гейна» (Monster: The Ed Gein Story) — его посетили свыше 31 миллиона раз.

В десятку самых популярных вошли статьи о Дональде Трампе (Donald Trump), папе римском Льве XIV, Илоне Маске (Elon Musk), который в этом году представил собственную энциклопедию Grokipedia. Хотя страницы, посвящённые персонам, доминировали в рейтинге, несколько фильмов всё же вошли в десятку лучших: вампирский хоррор-мюзикл «Грешники» (Sinners) занял восьмое место, а комикс-адаптации «Супермен» — десятое.

Согласно опубликованным данным, англоязычная версия «Википедии» ежемесячно привлекает около одного миллиарда уникальных устройств, обеспечивая совокупно 2,4 миллиарда часов чтения в месяц. Вся экосистема проекта, включающая более 300 языковых разделов, зафиксировала около 4,6 миллиарда часов чтения. Редакционная активность также остаётся высокой: по оценкам, платформа насчитывает примерно 250 тысяч редакторов по всему миру, которые совершают свыше 300 правок в минуту. Всего за год добровольцы внесли около 67 миллионов изменений в статьи на 300 языках. Лидером по количеству правок остаётся англоязычный раздел — более 30 миллионов, за ним следуют французский, немецкий, испанский и русский языковые разделы.

Теги: wikipedia, википедия, статистика, аналитика, итоги года
