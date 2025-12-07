Сегодня 07 декабря 2025
Waymo пришлось отозвать роботакси для обновления, чтобы те не проезжали мимо остановившихся для высадки школьников автобусов

Правила дорожного движения в США предписывают водителям транспортных средств останавливаться при приближении к неподвижным школьным автобусам, поскольку те могут осуществлять высадку пассажиров, пересекающих проезжую часть. Роботакси Waymo подобными мерами до недавних пор пренебрегали, но упущение было исправлено.

Источник изображения: Waymo

Источник изображения: Waymo

Представители Waymo заявили Bloomberg, что беспилотные такси этой компании демонстрируют в 12 раз более высокую безопасность в ситуациях с пешеходами, чем среднестатистический водитель. Тем не менее, с целью дальнейшего повышения безопасности программное обеспечение всех эксплуатируемых в США прототипов беспилотных такси Waymo c 17 ноября было обновлено по инициативе компании.

Администрацией одной из школ в Остине, штат Техас, были выявлены как минимум 19 случаев, когда беспилотные прототипы Waymo при приближении к стоящему школьному автобусу замедлялись или даже полностью останавливались, но за тем возобновляли движение. Профильной организацией была подана жалоба на Waymo, а ведомство NHTSA начало в октябре расследование на эту тему. Администрация района в Остине потребовала от Waymo прекратить эксплуатацию своих такси в период, когда автобусы развозят школьников по округе.

Сама Waymo подчеркнула, что описываемое в жалобе поведение её прототипов не привело к каким-либо неприятным последствиям и никто не пострадал. Тем не менее, компания идентифицировала программную особенность, которая вызывала подобное поведение своих машин, и устранила недочёт программным обновлением от 17 ноября. Впрочем, авторов жалобы итоги проделанной Waymo работы в полной мере не удовлетворили, поскольку новое нарушение в этой сфере было зарегистрировано уже 1 декабря, после обновления ПО. Компании пришлось погрузиться в дальнейшее изучение проблемы, она обещает всё исправить в ближайшее время. Как уже отмечалось ранее, в попытках сделать свои беспилотные такси больше похожими на живых водителей с точки зрения поведения на дороге Waymo несколько «перестаралась», по мнению очевидцев.

Источник:

