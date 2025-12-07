Waymo пришлось отозвать роботакси для обновления, чтобы те не проезжали мимо остановившихся для высадки школьников автобусов

Правила дорожного движения в США предписывают водителям транспортных средств останавливаться при приближении к неподвижным школьным автобусам, поскольку те могут осуществлять высадку пассажиров, пересекающих проезжую часть. Роботакси Waymo подобными мерами до недавних пор пренебрегали, но упущение было исправлено.

Представители Waymo заявили Bloomberg, что беспилотные такси этой компании демонстрируют в 12 раз более высокую безопасность в ситуациях с пешеходами, чем среднестатистический водитель. Тем не менее, с целью дальнейшего повышения безопасности программное обеспечение всех эксплуатируемых в США прототипов беспилотных такси Waymo c 17 ноября было обновлено по инициативе компании.

Администрацией одной из школ в Остине, штат Техас, были выявлены как минимум 19 случаев, когда беспилотные прототипы Waymo при приближении к стоящему школьному автобусу замедлялись или даже полностью останавливались, но за тем возобновляли движение. Профильной организацией была подана жалоба на Waymo, а ведомство NHTSA начало в октябре расследование на эту тему. Администрация района в Остине потребовала от Waymo прекратить эксплуатацию своих такси в период, когда автобусы развозят школьников по округе.

Сама Waymo подчеркнула, что описываемое в жалобе поведение её прототипов не привело к каким-либо неприятным последствиям и никто не пострадал. Тем не менее, компания идентифицировала программную особенность, которая вызывала подобное поведение своих машин, и устранила недочёт программным обновлением от 17 ноября. Впрочем, авторов жалобы итоги проделанной Waymo работы в полной мере не удовлетворили, поскольку новое нарушение в этой сфере было зарегистрировано уже 1 декабря, после обновления ПО. Компании пришлось погрузиться в дальнейшее изучение проблемы, она обещает всё исправить в ближайшее время. Как уже отмечалось ранее, в попытках сделать свои беспилотные такси больше похожими на живых водителей с точки зрения поведения на дороге Waymo несколько «перестаралась», по мнению очевидцев.