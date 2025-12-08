Сегодня 08 декабря 2025
Китайские производители смартфонов предлагают приложения, облегчающие миграцию пользователей с Apple iPhone

На рынке смартфонов КНР конкуренция очень сильна, Apple давно её не выдерживает, то и дело уступая статус самой популярной марки местным производителям. Последние тонко чувствуют конъюнктуру, а потому предлагают всё больше решений для перехода от инфраструктуры Apple в свою экосистему. Это особенно остро чувствуется в контексте развития фирменных ИИ-сервисов.

Источник изображения: Xiaomi

Источник изображения: Xiaomi

Ещё в прошлом году Apple уступила место лидера на китайском рынке смартфонов местной марке Vivo, которая по итогам третьего квартала текущего года контролировала 18,5 % соответствующего сегмента. Прочие компании, попавшие в первую шестёрку лидеров, шли друг за другом довольно плотно, занимая сопоставимые доли от 13,6 до 16,4 %. В их число вошли Apple, Honor, Oppo, Xiaomi и Huawei.

На протяжении долгого времени китайские конкуренты испытывали проблемы с переманиванием пользователей у Apple, поскольку не могли обеспечить столь же гладкой миграции приложений и файлов на новое устройство. Теперь уверенность китайских производителей в своей привлекательности для владельцев устройств Apple подкрепляется не только прогрессом в сфере ИИ, но и выпуском необычных продуктов типа складных смартфонов с гибким дисплеем.

Oppo в свои смартфоны внедрила приложения, которые с помощью ИИ позволяют анализировать ежедневные расходы пользователя или предоставляют инструкции по использованию тренажёров в спортивном зале, используя только фотографии соответствующего оборудования, сделанные владельцем смартфона. Новейшие смартфоны Honor упрощают поиск скидок на профильных ресурсах, а также организуют поездки на такси, выбирая между предложениями конкурирующих агрегаторов. Представители Honor не скрывают, что медлительность Apple открывает перед китайскими производителями определённые возможности.

Honor недавно обновила фирменное приложение Device Clone, которое позволяет пользователям переносить фотографии, сообщения и контакты с Apple iPhone путём сканирования QR-кода. Для обмена данными с устройствами под управлением iOS предлагается утилита Honor Connect, функционально дублирующая AirDrop. По данным Honor, около 37 % купивших новейший флагманский смартфон марки Magic V5 покупателей перешли с устройств Apple, воспользовавшись соответствующими функциями. Представители китайского производителя считают, что им удаётся эффективно переманивать клиентов у Apple.

Xiaomi в свою экосистему интегрирует похожие функции. Oppo реализовала на своих смартфонах функцию просмотра сообщений и уведомлений, поступающих на устройства Apple. Впрочем, у Apple тоже есть приложение Move to iOS, которое облегчает миграцию данных с устройств под управлением Android. В третьем квартале продажи iPhone в Китае сократились в годовом сравнении на 4 %, но Тим Кук (Tim Cook) выразил надежду, что в текущем квартале продажи в Китае вернутся к росту. За первые четыре недели после анонса iPhone 17 продажи смартфонов Apple в Китае выросли на 22 %, что говорит о слабой озабоченности покупателей отсутствием ИИ-функций Apple Intelligence на данном этапе. За пределами Китая местным производителям смартфонов будет сложнее переманивать клиентов у Apple, но в условиях замедления темпов роста рынка им придётся приложить к этому усилия.

Источник:

Теги: китай, китайские производители, смартфоны, apple, apple iphone
