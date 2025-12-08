Сегодня 08 декабря 2025
Я устал, я полежу: робот Tesla Optimus картинно рухнул на мероприятии, потеряв связь с оператором

Компанию Tesla не раз уличали в использовании удалённых операторов для управления человекоподобными роботами Optimus на разного рода презентациях, и недавнее мероприятие в Майами не стало исключением. Очевидцы засняли, как уполномоченный раздавать посетителям напитки робот внезапно вскидывает руки и заваливается на спину.

Источник изображения: Reddit, Decent_Cheesecake643

По сути, курьёзности ситуации добавляет не сам факт падения робота, а специфический жест за мгновение до этого. Характерное движение руками, которое делает робот, напоминает попытку снять очки виртуальной реальности оператором, который им управлял. По всей видимости, после резкого снятия очков оператором робот выходит из-под контроля и беспомощно заваливается на спину. Это движение лишь доказывает, что робот до момента падения управлялся человеком с помощью гарнитуры дополненной реальности.

Кстати, в использовании подобной технологии для обучения роботов нет ничего необычного — Tesla не раз, хотя порой и не специально, демонстрировала такую связку из Optimus и контролирующего его движения оператора. Тем не менее, на публичных презентациях оператор используется не для обучения, а с целью обеспечения контроля за движениями робота при взаимодействии с людьми.

Источники:

Теги: tesla, optimus, человекообразный робот, робот, робототехника
