Влияние акций «великолепной семёрки» бигтехов на фондовый индекс S&P 500 пора ослабить, считают эксперты

Фондовый индекс S&P 500 содержит акции 500 крупнейших по капитализации компаний США, но некоторые эксперты считают, что удельный вес акций так называемой «великолепной семёрки» в его структуре пора снизить, поскольку в наше время гораздо больший круг компаний тесно связан с технологическим сектором. Аналогичным образом следует снизить и влияние американского сегмента на мировой фондовый рынок.

Источник изображения: Nvidia

Источник изображения: Nvidia

Подобными соображениями в интервью с Bloomberg поделился опытный биржевой аналитик Эд Ярдени (Ed Yardeni). По его словам, всё большее количество конкурентов достигает нормы прибыли, характерной для компаний так называемой «великолепной семёрки»: Alphabet (Google), Apple, Nvidia, Microsoft, Meta Platforms, Amazon и Tesla. При текущем уровне капитализации они слишком сильно влияют на S&P 500, но их положение на рынке при этом не является уникальным, поскольку к ним подбираются и некоторые конкуренты. По мнению Ярдени, в наше время любая компания фактически превращается в технологическую.

На предварительной торговой сессии в понедельник акции Tesla, Meta и Nvidia по своей курсовой динамике отставали от конкурентов. Удельный вес этих компаний в структуре S&P 500 сохраняется на текущем уровне с 2010 года, и за это время многое изменилось, как считает Ярдени. Удельный вес секторов информационных технологий и услуг в сфере связи следует перераспределить в пользу промышленного и финансового секторов, по мнению эксперта, а сфере здравоохранения нужно добавить удельного веса в структуре этого фондового индекса.

Как отмечает аналитик, члены «большой семёрки» более агрессивно соперничают друг с другом, и новые конкуренты у них появляются буквально из ниоткуда. К тому же, не все инвесторы теперь верят в безоблачность OpenAI, которая хоть и не представлена на бирже, оказывает существенное влияние на котировки акций своих ближайших партнёров. Для сравнения, с конца 2019 года совокупная капитализация компаний «великолепной семёрки» выросла более чем на 600 %, а весь индекс S&P 500 за это время вырос только на 113 %. Подобной динамике сперва способствовала пандемия с её переходом на удалённую работу и ускоренной цифровизацией бизнес-процессов, а затем эстафету подхватил бум искусственного интеллекта.

Ярдени также считает несправедливым перекос мирового фондового рынка в сторону США, на которые приходится 65 % капитализации. Фундаментально многие соперники США на внешнеэкономической арене демонстрируют более высокую эффективность деятельности, поэтому такой перекос уже себя не оправдывает.

Теги: ии, финансы, аналитика, акции, сша
