Доля китайских языковых моделей с открытым исходным кодом на мировом рынке ИИ выросла до 30 %

Соображения экспертов по поводу активного распространения китайских больших языковых моделей с открытым исходным кодом далеко за пределами регионального рынка находят всё больше подтверждений в различных источниках. По некоторым данным, по интенсивности использования такие модели достигли 30 % мирового рынка в этом году.

Источник изображения: Nvidia

Источник изображения: Nvidia

По информации агрегатора OpenRouter и аналитиков Andreessen Horowitz, на которые ссылается South China Morning Post, китайские большие языковые модели с открытым исходным кодом ещё в конце прошлого года претендовали не более чем на 1,2 % обрабатываемых в мире токенов, но по итогам текущего года она выросла почти до 30 %. При этом запросы при обращении к ИИ-моделям на китайском языке остаются вторыми по частоте после английских. Среди китайских ИИ-моделей лидируют разработки семейства Qwen холдинга Alibaba, DeepSeek V3 и решение Moonshot AI по имени Kimi K2. Оставшиеся 70 % операций с токенами приходятся на закрытые модели западного происхождения, типа тех, что предлагает OpenAI в серии GPT.

С начала этого года китайские большие языковые модели с открытым исходным кодом достигли доли в 13 % еженедельного использования токенов, причём во втором полугодии их популярность увеличилась. Языковые модели прочего происхождения по географическому признаку обеспечивают долю 13,7 % на уровне еженедельного использования. В отчёте говорится, что китайские большие языковые модели активно применяются не только внутри страны, но и за её пределами.

Теги: ии, ии-модель, open source, китайские производители
