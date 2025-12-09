Сегодня 09 декабря 2025
Рынок порешал: Samsung теперь гораздо выгоднее выпускать DDR5, чем HBM3E

До сих пор считалось, что в условиях бума ИИ производителям памяти стало гораздо выгоднее выпускать HBM3E, поэтому поставкам DDR5 они стали уделять меньше внимания, в результате чего память такого типа оказалась в дефиците и резко подорожала. В случае с Samsung выпускать популярные разновидности DDR5 для компании сейчас гораздо выгоднее, чем HBM3E, но на организации выпуска HBM4 она готова сконцентрироваться.

Источник изображения: Samsung Electronics

Источник изображения: Samsung Electronics

Об этом сообщает ComputerBase со ссылкой на DigiTimes. Стоимость модуля DDR5 объёмом 64 Гбайт к началу следующего года превысит $500, что позволит Samsung продавать соответствующие микросхемы с нормой прибыли около 75 %. Важно учитывать, что HBM3E в исполнении Samsung получается существенно более дешёвой по сравнению с аналогичной продукцией SK hynix, но если последняя может похвастать маржой на уровне 60 %, то у Samsung она не превышает 30 %. По сути, сейчас Samsung гораздо выгоднее концентрироваться на выпуске DDR5, LPDDR5X и GDDR7, чем на попытках наверстать упущенное в сегменте HBM3E. Тем более, что покупатели памяти последнего типа уже работают с поставщиками по долгосрочным контрактам, и вклиниться на этот рынок крайне сложно. Кроме того, по мере перехода на HBM4 память типа HBM3E продолжить дешеветь и станет менее выгодной для производителей.

Другое дело — HBM4. Здесь у Samsung Electronics гораздо больше шансов занять хорошие рыночные позиции, поскольку от SK hynix она пока уступает незначительно, а благодаря вертикальной интеграции собственного бизнеса может предложить клиентам больше возможностей глубокой адаптации таких чипов под собственные нужды. Возвращаясь к теме производства DDR5, следует сообщить о готовности Samsung высвободить под этот вид продукции дополнительные площади. При нынешнем уровне цен это обретает смысл. SK hynix попытается парировать эти действия конкурента переходом на более прогрессивные литографические процессы при выпуске DDR5.

Источники:

Теги: ddr5, samsung, samsung electronics, sk hynix, hbm3e
