Google с помощью TPU сможет отщипнуть десятки миллиардов от ИИ-пирога, который почти единолично «поедает» Nvidia

На фоне недавнего успеха Google Gemini на передний план вышли ускорители TPU собственной разработки, которые она уже много лет использует в собственной вычислительной инфраструктуре. Аналитики Morgan Stanley прогнозируют, что в следующем году для нужд Google компания TSMC выпустит 3,2 млн ускорителей TPU.

В дальнейшем это количество будет расти, по данным источника, до 5 млн штук в 2027 году и 7 млн штук в 2028 году. Аналитики утверждают, что Google могла бы продавать свои TPU сторонним заказчикам с большой выгодой. Каждые 500 000 реализованных по такой схеме TPU могли бы принести Google до $13 млрд дополнительной выручки. В разработке TPU интернет-гиганту помогают Broadcom и MediaTek, а первые эксперименты в этой сфере начались ещё в 2013 году.

По слухам, заинтересованность в приобретении TPU у Google уже проявила Meta✴ Platforms, хотя последняя от комментариев на эту тему отказалась. Около 1 млн ускорителей TPU будут предоставлены ИИ-стартапу Anthropic, сумма сделки измеряется десятками миллиардов долларов США. Как ожидают эксперты, если Google сможет заключить контракты на поставку TPU с OpenAI, xAI и Safe Superintelligence, это позволит её увеличить свою выручку более чем на $100 млрд в ближайшие годы.

Наличие систем так называемого вайб-кодинга позволяет специалистам проще адаптировать свои программные ИИ-платформы под новое аппаратное обеспечение, и в этом контексте привязка большинства отраслевых решений к экосистеме Nvidia уже не имеет прежнего значения. Руководство последней данная тенденция уже насторожила, оно поспешило заявить, что компания находится на целое поколение впереди всей отрасли. Представители Nvidia и Google при этом подтвердили сохранение сотрудничества между компаниями в сфере использования аппаратных компонентов первой. Если ранее Google старалась выпускать новое поколение TPU каждые два года, то теперь компания старается обновлять их ежегодно.