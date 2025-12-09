Беспилотное такси Baidu отправило в реанимацию двух пешеходов в Китае

В центральной части Китая в городе Чжучжоу, где компания Hello эксплуатирует около 30 беспилотных такси, одно из них недавно совершило наезд на двух пешеходов, оба в результате происшествия попали в отделение интенсивной терапии. Обстоятельства ДТП пока выясняются, Hello приостановила эксплуатацию своих роботакси на территории города.

Hello является дочерней компанией Alibaba, которая изначально специализировалась на прокате велосипедов, но затем переключилась и на беспилотные такси. Непосредственно подготовленные соответствующим образом машины она закупала у подразделения Baidu, работающего под брендом Apollo Go. Попавшая в неприятную историю модель Apollo RT6 специально была разработана Baidu и JMC, это уже шестое поколение беспилотного таксомотора, причём в нынешнем исполнении себестоимость машины не превышает $30 000 даже с учётом всего бортового оборудования.

Собственными разработками Hello также занимается, она недавно представила прототип беспилотного такси HR1 с четвёртым уровнем автономности по классификации SAE, построенного на шасси Venucia VX6 концерна Dongfeng. Их выпуском компания намерена заняться с июня 2026 года, но предсерийные образцы будут готовы уже в марте. Руководство Hello до сих пор рассчитывало, что к 2027 году компания сможет увеличить парк беспилотных такси до 50 000 машин.

О самом происшествии с участием Apollo RT6 известно не так много. Наезд на двух пешеходов разного пола произошёл примерно в 9 утра по местному времени в Чжучжоу в районе пешеходного перехода. Пострадавший мужчина оказался зажат под транспортным средством, очевидцы пытались освободить его, поднимая беспилотный таксомотор до приезда экстренных служб. О состоянии пострадавших мало что известно, но оба были отправлены медиками в отделение интенсивной терапии близлежащей больницы. Напомним, что происшествие с наездом на пешехода стоило бизнеса подразделению Cruise Automation американской корпорации General Motors, которое из-за скандала вокруг ДТП сперва сократило основную часть штата, а после отказалось от планов по созданию парка роботакси и интегрировалось в структуру материнской компании.