«Bethesda никогда не меняется»: юбилейное издание The Elder Scrolls V: Skyrim без предупреждения вышло на Nintendo Switch 2

Опыт продвижения The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered пришёлся Bethesda Softworks по душе. Компания без предупреждения выпустила культовую фэнтезийную ролевую игру The Elder Scrolls V: Skyrim на новой целевой платформе.

Источник изображений: Bethesda Softworks

Речь идёт о Nintendo Switch 2. На новой гибридной консоли Nintendo вышло самое полное, юбилейное издание The Elder Scrolls V: Skyrim. Релиз сопровождался обзорным геймплейным трейлером (прикреплён ниже).

Пользователи в комментариях остались одновременно удивлены и разочарованы новым портом — со времён релиза Skyrim уже перевыпустили на множестве платформ. «Bethesda. Bethesda никогда не меняется», — подметил Jacopo De Marco.

Юбилейное издание The Elder Scrolls V: Skyrim для Nintendo Switch 2 стоит $60. Владельцы аналогичного набора на оригинальной Switch смогут обновиться бесплатно, а покупатели основной игры — за $20.

По сравнению с версией The Elder Scrolls V: Skyrim для Nintendo Switch новый порт предложит повышенное разрешение, сглаживание DLSS, ускоренные загрузки, «оптимизированную производительность» и поддержку режима мыши.

В состав The Elder Scrolls V: Skyrim для Nintendo Switch 2 входят дополнения Dawnguard, Hearthfire и Dragonborn, сотни предметов Creation Club и эксклюзивный контент — меч, щит и туника Линка из The Legend of Zelda.

Юбилейное издание The Elder Scrolls V: Skyrim дебютировало 11 ноября 2021 года на PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и S, а до оригинальной Nintendo Switch добралось спустя десять месяцев, 28 сентября 2022-го.

the elder scrolls v: skyrim, bethesda game studios, bethesda softworks, ролевая игра
