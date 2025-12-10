Сегодня 10 декабря 2025
Рынок ИИ-серверов к 2030 году вырастет в шесть раз до $850 млрд, сопутствующие сегменты будут развиваться гармонично

Аналитики Creative Strategies пришли к выводу, что наблюдаемый на фоне бума ИИ подъём рынка полупроводниковых компонентов сформирует своего рода «гигацикл», который растянется на несколько лет и охватит многие сегменты. Выручка на многих направлениях вырастет кратно и будет измеряться сотнями миллиардов долларов США.

Источник изображения: Nvidia

Источник изображения: Nvidia

Например, как поясняет Tom’s Hardware со ссылкой на указанный источник, в ближайшие пять лет выручка от реализации ИИ-ускорителей вырастет с прошлогодних $100 млрд до диапазона от $300 до $350 млрд. Оборот рынка ИИ-серверов в целом на этом же интервале вырастет с $140 до $850 млрд. В принципе, подобные оценки можно назвать достаточно консервативными, поскольку то же руководство Nvidia прогнозирует, что затраты на развитие мировой ИИ-инфраструктуры в течение ближайших пяти лет достигнут суммы от $3 до $4 трлн. Глава AMD Лиза Су (Lisa Su) считает, что рынок ИИ-компонентов вырастет до $1 трлн к 2030 году, и до этого момента серверная выручка компании будет в среднем расти на 60 % в год.

В сегменте HBM выручка в период с 2024 по 2030 годы вырастет с $16 до $100 млрд. Развитие этого бизнеса будет сильно влиять на производство планарной памяти DRAM, поскольку HBM требует большого количества кремниевых пластин и продвинутых технологий упаковки чипов. На направлении CoWoS только в ближайшие 12 месяцев рост мощностей по упаковке чипов составит 60 %. Не факт при этом, что проблему дефицита производственных линий нужного профиля удастся решить.

По словам представителей Creative Strategies, особенностью наблюдаемого гигацикла в полупроводниковой отрасли является формирование возможностей для расширения в каждом сегменте цепочки поставок. Сверхконцентрации роста в одном из сегментов при этом не возникают, и все прочие растут более или менее синхронно.

ии, аналитика, производство микросхем, ии-бум, полупроводники
