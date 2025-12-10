Сегодня 10 декабря 2025
В следующем году рынок складных смартфонов вырастет на 30 % после выхода первого гибкого Apple iPhone

Эксперты ожидают, что по итогам текущего года мировые объёмы поставок складных смартфонов вырастут в годовом сравнении на 10 % до 20,6 млн штук. В следующем году локомотивом спроса в сегменте выступят складной Apple iPhone и уже представленный Samsung Galaxy Z TriFold. Аналитики IDC предполагают, что в денежном выражении рынок складных смартфонов в следующем году вырастет сразу на 30 %.

Источник изображения: Huawei Technologies

Источник изображения: Huawei Technologies

Предыдущий вариант прогноза подразумевал более скромный рост на уровне 6 %. Помимо новинки Apple такого типа, спрос на складные смартфоны в следующем году будут диктовать имеющиеся в ассортименте модели Samsung, а также решения Huawei под управлением операционной системы HarmonyOS Next. Последние увеличат объёмы продаж почти вдвое по итогам 2026 года, как ожидает IDC.

При условии, что первый складной iPhone будет стоить $2400, Apple в течение первого года его присутствия на рынке сможет захватить 22 % сегмента в натуральном выражении и 34 % в денежном, как прогнозируют специалисты IDC. Скорее всего, по их мнению, появление первого складного iPhone в целом улучшит осведомлённость покупателей о существовании подобных устройств и поднимет интерес к ним, даже если речь идёт не о продукции Apple. Для производителей складных устройств экспансия рынка будет выгодна, поскольку такой смартфон в среднем в три раза дороже обычного. Кроме того, новая категория смартфонов позволит в целом оживить рынок, который уже давно испытывает стагнацию.

Источник изображения: IDC

Если классические смартфоны до 2029 года будут прирастать на 1 % в год, то в сегменте складных средний темп роста достигнет 17 % в год, хотя уже в 2027 году рост замедлится до 21,1 %, а ещё через год он ограничится 13,6 %. В любом случае, даже в 2029 году складная категория вырастет на 9,3 % в деньгах, тогда как обычные смартфоны прибавят всего 1,1 %. Кстати, в 2026 году классические смартфоны сократят совокупную выручку от своей реализации на 1,4 %, и к росту этот сегмент вернётся только в 2027 году.

Источник изображения: IDC

Если Apple сохранит в ассортименте своей продукции складные iPhone до 2029 года, то по его итогам они займут 34 % рынка в показателях доли операционной системы (iOS). Уже в 2026 году их доля может составить 22 %, что для дебюта весьма неплохо. Складные смартфоны под управлением Google Android при этом постепенно сократят свою долю с нынешних 89 % до 52 % по итогам 2029 года. HarmonyOS будет довольствоваться 11 % по итогам текущего года и 14 % к концу десятилетия.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Теги: apple iphone, idc, складные смартфоны, аналитика, смартфоны
