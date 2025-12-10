Человекоподобные роботы начнут во всю работать на фабриках в ближайшие пять лет, предсказал глава Arm

Консервативно настроенные специалисты по автоматизации производственных техпроцессов скептически оценивают идею применения человекоподобных роботов, но глава британского холдинга Arm считает, что им будет поручена существенная часть работы на производстве в ближайшие пять или десять лет. Их преимущество заключается в универсальности и гибкости программирования.

Своими соображениями на этот счёт генеральный директор Arm Рене Хаас (Rene Haas) поделился на проходившей под эгидой Fortune конференции Brainstorm AI в Сан-Франциско. Напомним, британский холдинг Arm является разработчиком одноимённых процессорных архитектур, которые находят применение не только в мобильных устройствах и сфере промышленной автоматизации, но и в серверных системах, включая и ориентированные на работу с искусственным интеллектом. По словам главы компании, на каждого жителя нашей планеты, имеющего дело с современной техникой, в среднем приходится от 50 до 100 чипов с архитектурой Arm.

Традиционные промышленные роботы заточены под выполнение узкого спектра задач, они ограничены не только программными рамками, но и аппаратными. Человекоподобные роботы не только более универсальны с точки зрения выполняемых операций, они будут оснащены программным обеспечением, реализующим принцип «физического ИИ». Это позволит быстро и эффективно обучать их выполнению новых операций. «Я думаю, что в ближайшие пять лет роботы начнут выполнять существенную часть работы на фабриках — отчасти это обусловлено тем, что эти роботы с физическим ИИ могут быть перепрограммированы на выполнение различных задач», — заявил глава Arm.

Поскольку таких роботов не нужно будет затачивать на пожизненное выполнение одной операции, внутренняя компоновка предприятий изменится, а человекоподобные роботы смогут заменить собой существенную часть рабочих на фабриках, как убеждён Хаас. Он не стал обсуждать судьбу сокращаемых рабочих, но подчеркнул, что за счёт активной роботизации можно будет устранить те перекосы в глобальной экономике, которые существовали до недавних пор. Условно говоря, ради снижения затрат не нужно будет располагать производственные предприятия в странах с дешёвой рабочей силой и усложнять сопутствующую логистику.

Хаас заодно отметил, что в сфере автопилота на транспорте развитие ИИ также позволит упростить оснащение будущих беспилотных машин. Количество радаров и камер, по его мнению, можно будет уменьшить после создания хорошо обученного ПО, которое в меньшей степени будет полагаться на получаемую с датчиков информацию. Говоря об угрозах для современной полупроводниковой промышленности, глава Arm выделил высокую концентрацию компетенций в определённых сферах. Многое в сфере производства чипов, например, зависит от TSMC и ASML, но вся мировая отрасль учится жить с этим риском сверхконцентрации, и минувшая пандемия стала для многих участников рынка хорошим уроком.