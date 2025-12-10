Сегодня 10 декабря 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software Драйверы AMD выпустила ответ DLSS 4 — вышел драйв...
реклама
Новости Software

AMD выпустила ответ DLSS 4 — вышел драйвер с поддержкой FSR Redstone с генерацией кадров и не только

Компания AMD выпустила свежий графический драйвер Radeon Software Adrenalin 25.12.1 WHQL. В него добавлена поддержка пакета технологий AMD FSR Redstone, а также новых профессиональных видеокарт Radeon AI Pro R9600D и Radeon AI Pro R9700S.

Источник изображений: VideoCardz

Источник изображений: VideoCardz

В новой технологии масштабирования от AMD акцент сделан на трёх ключевых элементах: Neural Radiance Caching, регенерации лучей и генерации кадров, ускоренных с помощью машинного обучения и ИИ.

Список исправленных проблем:

  • функция Radeon Anti-Lag 2 могла быть недоступна в Counter-Strike 2 (DX11), несмотря на её наличие в настройках на некоторых видеокартах Radeon, включая модель RX 9070 XT.
  • при использовании некоторых дисплеев с HDMI 2.1 с высокой пропускной способностью в режиме ожидания могли наблюдаться периодические сбои системы.
  • исправлены периодические зависания приложений при использовании внутриигрового оверлея Radeon;
  • исправлены периодические сбои в работе игры ARC Raiders на карте Blue Gate на видеокартах Radeon RX 9000.

Список известных проблем:

  • периодические вылеты или тайм-ауты драйвера в Cyberpunk 2077 при загрузке сохранений и включённой функции трассировки пути. AMD активно ищет решение с разработчиками игры;
  • на некоторых системах с процессором AMD Ryzen AI 9 HX 370 возможны редкие вылеты или тайм-ауты драйвера во время игры в Battlefield 6;
  • случайные вылеты или зависания драйвера во время игры в Roblox Player (Car Zone Racing & Drifting) при переключении между задачами с воспроизведением мультимедиа на видеокартах серии Radeon RX 7000;
  • на некоторых видеокартах AMD возможны мигания или искажения текстур в Battlefield 6 с активной функцией AMD Record and Stream;
  • в игре Call of Duty: Black Ops 7 на некоторых моделях видеокарт Radeon некоторые тени могут отображаться некорректно. Компания AMD активно работает над решением этой проблемы совместно с разработчиком.

Скачать драйвер Radeon Software Adrenalin 25.12.1 WHQL можно с официального сайта AMD.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
AMD FSR Redstone наконец вышла: ИИ-масштабирование, генератор кадров и реконструкция лучей — но только для самых новых Radeon
Nvidia списала GeForce GTX 10 и GTX 900: для них перестали выходить драйверы Game Ready
Nvidia выпустила драйвер с поддержкой Battlefield 6: Winter Offensive и Call of Duty: Black Ops 7
После волны недовольства Nvidia добавила GeForce RTX 5000 поддержку PhysX, но пока лишь в девяти играх
Nvidia латает последствия октябрьского апдейта Windows 11 — драйвер GeForce Hotfix 581.94 уберёт просадки FPS
AMD представит технологию FSR Redstone с реконструкцией лучей и не только 10 декабря
Теги: amd radeon, видеокарта, fsr redstone, драйвер
amd radeon, видеокарта, fsr redstone, драйвер
← В прошлое В будущее →

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Власти Индии обязали производителей смартфонов, включая Apple и Samsung, предустанавливать неудаляемое государственное приложение
Стример первым в мире прошёл Escape from Tarkov — он сбежал из Таркова, но какой ценой?
Чудеса оптимизации: разработчики Helldivers 2 сократили размер игры на ПК со 154 до 23 Гбайт почти без вреда для скорости загрузок
В OpenAI введён «красный код»: Альтман требует бросить все силы на срочное улучшение ChatGPT
На Солнце вызревает аномальная активность — она может закончиться «чёрным лебедем»
10 тысяч модов и 350 миллионов загрузок: Larian похвасталась новыми достижениями игроков Baldur’s Gate 3 6 ч.
Вызывающий привыкание роглайк Ball x Pit достиг миллиона проданных копий и в 2026 году получит новые шары 7 ч.
Соавтор Counter-Strike признался в любви к русской культуре и рассказал о «самом депрессивном» периоде за 25 лет карьеры 9 ч.
Apple резко снизила награды багхантерам — при этом рост вредоносов в macOS бьёт рекорды 9 ч.
Mortal Kombat 1, Routine и Dome Keeper возглавили первую волну декабрьских новинок Game Pass, а Mortal Kombat 11 скоро подписку покинет 10 ч.
Google закрыла 107 дыр в Android — две нулевого дня уже использовались в атаках 10 ч.
В YouTube появился Recap — пользователям расскажут, чем они занимались на платформе в течение года 10 ч.
ИИ-агенты научились взламывать смарт-контракты в блокчейне — это риск на сотни миллионов долларов 10 ч.
Инструмент YouTube для защиты блогеров от дипфейков создал риск утечки их биометрии 11 ч.
В Microsoft Teams появились «иммерсивные встречи» в метавселенной с аватарами без ног 11 ч.
Новая статья: Обзор смартфона realme GT 8 Pro: модульный флагман с очень крутой камерой 4 ч.
AWS «сдалась на милость» NVIDIA: анонсированы ИИ-ускорители Trainium4 с шиной NVLink Fusion 4 ч.
Новая статья: Обзор телевизора HARPER 55Q970TS: QD Mini LED — в массы! 5 ч.
iPhone 18 придётся ждать дольше обычного — аналитики предрекают крупнейшее падение поставок Apple за годы 5 ч.
Экс-глава Intel выбил $150 млн от США на разработку прорывного EUV-источника — конкурента системам ASML 7 ч.
Samsung и SK hynix решили сделать всё, чтобы дефицит DRAM не прекращался 8 ч.
Слепому человеку впервые вернули зрение с помощью напечатанной на 3D-принтера роговицей 10 ч.
ИИ сломал Big Tech: золотое правило «трать мало, зарабатывай много» больше не работает 11 ч.
Тайвань обвинил Tokyo Electron в допущении кражи секретных технологий TSMC 11 ч.
Российская ИИ-система Delta Sprut XL поддерживает до 25 GPU 11 ч.