AMD выпустила ответ DLSS 4 — вышел драйвер с поддержкой FSR Redstone с генерацией кадров и не только

На Солнце вызревает аномальная активность — она может закончиться «чёрным лебедем»

В OpenAI введён «красный код»: Альтман требует бросить все силы на срочное улучшение ChatGPT

Чудеса оптимизации: разработчики Helldivers 2 сократили размер игры на ПК со 154 до 23 Гбайт почти без вреда для скорости загрузок

Стример первым в мире прошёл Escape from Tarkov — он сбежал из Таркова, но какой ценой?

10 тысяч модов и 350 миллионов загрузок: Larian похвасталась новыми достижениями игроков Baldur’s Gate 3 6 ч.

Вызывающий привыкание роглайк Ball x Pit достиг миллиона проданных копий и в 2026 году получит новые шары 7 ч.

Соавтор Counter-Strike признался в любви к русской культуре и рассказал о «самом депрессивном» периоде за 25 лет карьеры 9 ч.

Apple резко снизила награды багхантерам — при этом рост вредоносов в macOS бьёт рекорды 9 ч.

Mortal Kombat 1, Routine и Dome Keeper возглавили первую волну декабрьских новинок Game Pass, а Mortal Kombat 11 скоро подписку покинет 10 ч.

Google закрыла 107 дыр в Android — две нулевого дня уже использовались в атаках 10 ч.

В YouTube появился Recap — пользователям расскажут, чем они занимались на платформе в течение года 10 ч.

ИИ-агенты научились взламывать смарт-контракты в блокчейне — это риск на сотни миллионов долларов 10 ч.

Инструмент YouTube для защиты блогеров от дипфейков создал риск утечки их биометрии 11 ч.

В Microsoft Teams появились «иммерсивные встречи» в метавселенной с аватарами без ног 11 ч.