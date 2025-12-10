AMD выпустила ответ DLSS 4 — вышел драйвер с поддержкой FSR Redstone с генерацией кадров и не только

Компания AMD выпустила свежий графический драйвер Radeon Software Adrenalin 25.12.1 WHQL. В него добавлена поддержка пакета технологий AMD FSR Redstone, а также новых профессиональных видеокарт Radeon AI Pro R9600D и Radeon AI Pro R9700S.
В новой технологии масштабирования от AMD акцент сделан на трёх ключевых элементах: Neural Radiance Caching, регенерации лучей и генерации кадров, ускоренных с помощью машинного обучения и ИИ.
Список исправленных проблем:
- функция Radeon Anti-Lag 2 могла быть недоступна в Counter-Strike 2 (DX11), несмотря на её наличие в настройках на некоторых видеокартах Radeon, включая модель RX 9070 XT.
- при использовании некоторых дисплеев с HDMI 2.1 с высокой пропускной способностью в режиме ожидания могли наблюдаться периодические сбои системы.
- исправлены периодические зависания приложений при использовании внутриигрового оверлея Radeon;
- исправлены периодические сбои в работе игры ARC Raiders на карте Blue Gate на видеокартах Radeon RX 9000.
Список известных проблем:
- периодические вылеты или тайм-ауты драйвера в Cyberpunk 2077 при загрузке сохранений и включённой функции трассировки пути. AMD активно ищет решение с разработчиками игры;
- на некоторых системах с процессором AMD Ryzen AI 9 HX 370 возможны редкие вылеты или тайм-ауты драйвера во время игры в Battlefield 6;
- случайные вылеты или зависания драйвера во время игры в Roblox Player (Car Zone Racing & Drifting) при переключении между задачами с воспроизведением мультимедиа на видеокартах серии Radeon RX 7000;
- на некоторых видеокартах AMD возможны мигания или искажения текстур в Battlefield 6 с активной функцией AMD Record and Stream;
- в игре Call of Duty: Black Ops 7 на некоторых моделях видеокарт Radeon некоторые тени могут отображаться некорректно. Компания AMD активно работает над решением этой проблемы совместно с разработчиком.
Скачать драйвер Radeon Software Adrenalin 25.12.1 WHQL можно с официального сайта AMD.
