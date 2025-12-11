Слухи: неанонсированное сюжетное дополнение к The Witcher 3: Wild Hunt скоро выйдет из тени

Горячо ожидаемый фэнтезийный ролевой экшен с открытым миром The Witcher 4 от CD Projekt Red на церемонии The Game Awards 2025 точно не появится, однако на шоу может заглянуть другая игра польской студии.

Речь идёт о недавнем юбиляре в лице культового ролевого боевика The Witcher 3: Wild Hunt (в мае игре исполнилось десять лет), для которого, по слухам, готовят ещё одно сюжетное дополнение.

О том, что игру ждёт новый аддон, в июне со ссылкой на несколько источников рассказывали ведущие польского подкаста Rock i Borys — блогер Ремигиуш Мацяшек (Remigiusz Maciaszek) и режиссёр Борис Неспеляк (Borys Niespielak).

В новом выпуске Rock i Borys Неспеляк вернулся к теме и заявил, что будет удивлён, если CD Projekt Red на The Game Awards 2025 не анонсирует это расширение для The Witcher 3: Wild Hunt.

По словам Неспеляка, он перепроверил у нескольких других источников — ещё одно дополнение к «Ведьмаку 3: Дикая Охота» однозначно находится в работе. Ранее сообщалось, что DLC выйдет не раньше 2026 года.

Если верить Неспеляку, аддон разрабатывается основанной выходцами из CD Projekt Red польской студией Fool's Theory, которая сейчас по заказу CDPR делает ремейк первого «Ведьмака».

The Witcher 3 вышла на PC (Steam, EGS, GOG), PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, S и Nintendo Switch. Для игры готовится официальная кроссплатформенная поддержка модов — в сентябре обновление отложили на 2026 год.