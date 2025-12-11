Сегодня 11 декабря 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software PlayStation Слухи: неанонсированное сюжетное дополне...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

Слухи: неанонсированное сюжетное дополнение к The Witcher 3: Wild Hunt скоро выйдет из тени

Горячо ожидаемый фэнтезийный ролевой экшен с открытым миром The Witcher 4 от CD Projekt Red на церемонии The Game Awards 2025 точно не появится, однако на шоу может заглянуть другая игра польской студии.

Источник изображения: Steam (やや自閉症)

Источник изображения: Steam (やや自閉症)

Речь идёт о недавнем юбиляре в лице культового ролевого боевика The Witcher 3: Wild Hunt (в мае игре исполнилось десять лет), для которого, по слухам, готовят ещё одно сюжетное дополнение.

О том, что игру ждёт новый аддон, в июне со ссылкой на несколько источников рассказывали ведущие польского подкаста Rock i Borys — блогер Ремигиуш Мацяшек (Remigiusz Maciaszek) и режиссёр Борис Неспеляк (Borys Niespielak).

Источник изображения: CD Projekt Red

Источник изображения: CD Projekt Red

В новом выпуске Rock i Borys Неспеляк вернулся к теме и заявил, что будет удивлён, если CD Projekt Red на The Game Awards 2025 не анонсирует это расширение для The Witcher 3: Wild Hunt.

По словам Неспеляка, он перепроверил у нескольких других источников — ещё одно дополнение к «Ведьмаку 3: Дикая Охота» однозначно находится в работе. Ранее сообщалось, что DLC выйдет не раньше 2026 года.

Источник изображения: Steam (EmC)

Источник изображения: Steam (EmC)

Если верить Неспеляку, аддон разрабатывается основанной выходцами из CD Projekt Red польской студией Fool's Theory, которая сейчас по заказу CDPR делает ремейк первого «Ведьмака».

The Witcher 3 вышла на PC (Steam, EGS, GOG), PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, S и Nintendo Switch. Для игры готовится официальная кроссплатформенная поддержка модов — в сентябре обновление отложили на 2026 год.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Cyberpunk 2077 исполнилось пять лет — CD Projekt Red показала ностальгический трейлер
CD Projekt подтвердила, что не покажет The Witcher 4 на The Game Awards 2025
Соруководитель CD Projekt раскрыл, зачем игроков The Witcher 3: Wild Hunt заставили выбирать между Йеннифэр и Трисс
«С нетерпением ждём возможности их представить»: Тодд Говард прокомментировал потенциальные ремастеры Fallout 3 и Fallout: New Vegas
Увлечённый фанат выяснил, что Larian записала для Baldur's Gate 3 более 236 часов озвучки — удивился даже разработчик
Премьер-министр Великобритании поручил расследовать скандальное увольнение разработчиков GTA VI
Теги: the witcher 3: wild hunt, cd projekt red, ролевой экшен, the game awards 2025
the witcher 3: wild hunt, cd projekt red, ролевой экшен, the game awards 2025
← В прошлое

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Власти Индии обязали производителей смартфонов, включая Apple и Samsung, предустанавливать неудаляемое государственное приложение
Стример первым в мире прошёл Escape from Tarkov — он сбежал из Таркова, но какой ценой?
Чудеса оптимизации: разработчики Helldivers 2 сократили размер игры на ПК со 154 до 23 Гбайт почти без вреда для скорости загрузок
В OpenAI введён «красный код»: Альтман требует бросить все силы на срочное улучшение ChatGPT
На Солнце вызревает аномальная активность — она может закончиться «чёрным лебедем»
10 тысяч модов и 350 миллионов загрузок: Larian похвасталась новыми достижениями игроков Baldur’s Gate 3 6 ч.
Вызывающий привыкание роглайк Ball x Pit достиг миллиона проданных копий и в 2026 году получит новые шары 7 ч.
Соавтор Counter-Strike признался в любви к русской культуре и рассказал о «самом депрессивном» периоде за 25 лет карьеры 9 ч.
Apple резко снизила награды багхантерам — при этом рост вредоносов в macOS бьёт рекорды 9 ч.
Mortal Kombat 1, Routine и Dome Keeper возглавили первую волну декабрьских новинок Game Pass, а Mortal Kombat 11 скоро подписку покинет 10 ч.
Google закрыла 107 дыр в Android — две нулевого дня уже использовались в атаках 10 ч.
В YouTube появился Recap — пользователям расскажут, чем они занимались на платформе в течение года 10 ч.
ИИ-агенты научились взламывать смарт-контракты в блокчейне — это риск на сотни миллионов долларов 10 ч.
Инструмент YouTube для защиты блогеров от дипфейков создал риск утечки их биометрии 11 ч.
В Microsoft Teams появились «иммерсивные встречи» в метавселенной с аватарами без ног 11 ч.
Новая статья: Обзор смартфона realme GT 8 Pro: модульный флагман с очень крутой камерой 4 ч.
AWS «сдалась на милость» NVIDIA: анонсированы ИИ-ускорители Trainium4 с шиной NVLink Fusion 4 ч.
Новая статья: Обзор телевизора HARPER 55Q970TS: QD Mini LED — в массы! 5 ч.
iPhone 18 придётся ждать дольше обычного — аналитики предрекают крупнейшее падение поставок Apple за годы 5 ч.
Экс-глава Intel выбил $150 млн от США на разработку прорывного EUV-источника — конкурента системам ASML 7 ч.
Samsung и SK hynix решили сделать всё, чтобы дефицит DRAM не прекращался 8 ч.
Слепому человеку впервые вернули зрение с помощью напечатанной на 3D-принтера роговицей 10 ч.
ИИ сломал Big Tech: золотое правило «трать мало, зарабатывай много» больше не работает 11 ч.
Тайвань обвинил Tokyo Electron в допущении кражи секретных технологий TSMC 11 ч.
Российская ИИ-система Delta Sprut XL поддерживает до 25 GPU 11 ч.