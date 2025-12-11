Сегодня 11 декабря 2025
Будущие консоли Xbox могут получить поддержку технологии AMD FSR Ray Regeneration

Microsoft и AMD хотят, чтобы игровые приставки Xbox не ограничивались только трассировкой лучей — в рамках совместного проекта они обеспечат им поддержку технологии FSR Ray Regeneration, которая дебютировала в Call of Duty: Black Ops 7.

Мэтт Бути. Источник изображения: youtube.com/@Gaming-AMD

Накануне стало известно о выходе пакета AMD FSR Redstone — набора решений на основе технологий машинного обучения, повышающих частоту кадров в играх и производительность трассировки лучей на ПК. Совместно с Microsoft компания также ведёт совместную разработку технологии Ray Regeneration (регенерации лучей), предназначенной для повышения качества изображения и снижения шумов в играх с трассировкой лучей. Первой игрой с поддержкой FSR Ray Regeneration стала Call of Duty: Black Ops 7, и воспользоваться ей могут все владельцы видеокарт серии AMD Radeon RX 9000.

«Мы тесно сотрудничаем с AMD в разработке FSR Ray Regeneration для достижения существенного улучшения трассировки лучей в реальном времени. Наша работа над FSR Redstone — лишь один пример того, что сегодня открывает это партнёрство, и наши специалисты с нетерпением ждут возможности рассказать о том, что сотрудничество с AMD откроет в будущих играх и на оборудовании нового поколения», — рассказал о совместном проекте президент Microsoft по вопросам игрового контента и студий Мэтт Бути (Matt Booty).

Источник:

Теги: amd, fsr, microsoft, xbox
