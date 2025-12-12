Сегодня 12 декабря 2025
Многомиллиардными заказами на поставку чипов Broadcom обеспечит Anthropic

В начале сентября Broadcom заявила о заключении сделки с новым клиентом на поставку чипов для инфраструктуры ИИ на общую сумму $10 млрд, но не стала раскрывать его имени. В духе времени, некоторые источники быстро привили общественности уверенность в том, что этим клиентом станет OpenAI, однако на этой неделе руководство Broadcom в данном контексте сослалось на Anthropic.

Источник изображения: Broadcom

Более того, как поясняет CNBC, глава Broadcom Хок Тан (Hock Tan) во время выступления на квартальной отчётной конференции признался: «Мы получили заказ на $10 млрд на поставку стоек с новейшими TPU семейства Ironwood компании Anthropic». Другими словами, речь идёт о поставках разработанных для нужд Google ускорителей TPU поколения Ironwood стартапу Anthropic, а не о создании каких-то принципиально новых чипов или сотрудничестве с OpenAI, хотя последнее в целом на фоне этих новостей не отменяется. В минувшем квартале Anthropic разместила дополнительный заказ на сумму $11 млрд, как признался глава Broadcom.

Компании такого масштаба обычно не раскрывают имён клиентов, но сентябрьские заявления руководства Broadcom вызвали такое оживление среди инвесторов, что в октябре оно вынуждено было пояснить, что новым клиентом на данном направлении является не OpenAI. Более того, глава Broadcom на этой неделе добавил, что Anthropic является четвёртым по счёту клиентом, которого компания снабжает своими ускорителями (XPU). При этом у Broadcom в минувшем квартале появился пятый клиент на этом направлении, который разместил заказы на сумму $1 млрд. В дальнейшем выручка от поставок XPU этому клиенту будет расти, но Broadcom пока отказывается раскрыть его имя.

В октябре Anthropic и Google объявили о сотрудничестве, договорившись, что первая будет арендовать у второй 1 млн ускорителей TPU, и в течение 2026 года в строй будет введено более 1 ГВт вычислительной мощности в рамках соответствующей сделки. В целом, Anthropic использует различные аппаратные платформы, включая чипы Nvidia и Google, а также Trainium в исполнении AWS (Amazon). Успех ИИ-модели Gemini 3 компании Google во многом предопределил рост спроса партнёров и конкурентов на разработанные ею в сотрудничестве с Broadcom чипы TPU, поскольку компонентов Nvidia на всех не хватает, да и ценовая политика последнего из поставщиков устраивает не всех разработчиков приложений для ИИ.

Теги: broadcom, anthropic, openai, ии-чип, ии
