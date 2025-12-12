Сегодня 12 декабря 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости Искусственный интеллект, машинное обучен... Китайская «маленькая Nvidia» начала отго...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Китайская «маленькая Nvidia» начала отговаривать инвесторов от бездумного вливания денег в её акции

Бум систем искусственного интеллекта разогревает не только американский фондовый рынок. Вышедшая на биржу недавно китайская компания Moore Threads, которую считают «маленькой Nvidia», столкнулась с ростом котировок своих акций более чем в восемь раз по сравнению с ценой размещения, и на этом фоне даже начала отговаривать инвесторов от необдуманных поступков.

Источник изображения: Moore Threads Technology

Источник изображения: Moore Threads Technology

Компании пришлось через Шанхайскую фондовую биржу распространить сообщение, в котором предупреждалось о наличии риска снижения курсовой стоимости акций Moore Threads после резкого взлёта, который наблюдался в первые дни после IPO. Первая торговая сессия принесла рост курса на 425 %, к этому четвергу акции подорожали ещё на 57 %, а всего текущий курс превысил уровень размещения на 723 %.

После распространения такого обращения котировки акций Moore Threads в моменте снижались на величину до 19 %, а завершили пятничную сессию падением на 13 %. По мнению представителей эмитента, на рынке может возникать перегрев и условия для «иррациональной спекуляции». Инвесторы, по словам компании, должны осознавать все связанные со своей деятельностью риски, принимать решения предусмотрительно и действовать рационально.

Напомним, что дополнительной динамики росту акций Moore Threads до этого придало включение ускорителей отдельных китайских марок в перечень компонентов, рекомендованных для закупки китайским разработчикам систем искусственного интеллекта. Moore Threads была основана в 2020 году Джеймсом Чжан Цзяньчжоном (James Zhang Jianzhong), который на протяжении 14 лет работал в Nvidia. В ходе недавно состоявшегося IPO компании удалось привлечь $1,13 млрд, сделав данное мероприятие вторым по величине на китайском фондовом рынке в этом году.

По словам Moore Threads, рыночные перспективы её продукции не столь однозначны, а новые поколения ускорителей ещё не начали приносить выручку. От мировых лидеров, как призналась компания, она отстаёт не только в сфере разработок, но и в своей способности насыщать рынок продукцией. Тем более, что соотношение курсовой стоимости акций и удельного дохода Moore Threads почти на два порядка превышает средний показатель отрасли. В первые девять месяцев текущего года компания понесла убытки в размере $102,6 млн. Эксперты считают, что на безубыточность она выйдет не ранее 2027 года.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
После дебюта на бирже акции китайского конкурента Nvidia взлетели в цене на 502 %
Китайская Cambricon утроит выпуск ИИ-ускорителей — чтобы добить Nvidia в Китае
Проблемы Nvidia в Китае стали подарком местным разработчикам GPU — Moore Threads, MetaX и Cambricon
Intel заподозрили в тестировании санкционного китайского оборудования — это риск утечки техпроцесса 14A
Многомиллиардными заказами на поставку чипов Broadcom обеспечит Anthropic
Disney потребовала от Google немедленно остановить ИИ-генерацию своих персонажей
Теги: moore threads, китайские производители, акции, пузырь, ии
moore threads, китайские производители, акции, пузырь, ии
← В прошлое

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Власти Индии обязали производителей смартфонов, включая Apple и Samsung, предустанавливать неудаляемое государственное приложение
Стример первым в мире прошёл Escape from Tarkov — он сбежал из Таркова, но какой ценой?
Чудеса оптимизации: разработчики Helldivers 2 сократили размер игры на ПК со 154 до 23 Гбайт почти без вреда для скорости загрузок
В OpenAI введён «красный код»: Альтман требует бросить все силы на срочное улучшение ChatGPT
На Солнце вызревает аномальная активность — она может закончиться «чёрным лебедем»
10 тысяч модов и 350 миллионов загрузок: Larian похвасталась новыми достижениями игроков Baldur’s Gate 3 6 ч.
Вызывающий привыкание роглайк Ball x Pit достиг миллиона проданных копий и в 2026 году получит новые шары 7 ч.
Соавтор Counter-Strike признался в любви к русской культуре и рассказал о «самом депрессивном» периоде за 25 лет карьеры 9 ч.
Apple резко снизила награды багхантерам — при этом рост вредоносов в macOS бьёт рекорды 9 ч.
Mortal Kombat 1, Routine и Dome Keeper возглавили первую волну декабрьских новинок Game Pass, а Mortal Kombat 11 скоро подписку покинет 10 ч.
Google закрыла 107 дыр в Android — две нулевого дня уже использовались в атаках 10 ч.
В YouTube появился Recap — пользователям расскажут, чем они занимались на платформе в течение года 10 ч.
ИИ-агенты научились взламывать смарт-контракты в блокчейне — это риск на сотни миллионов долларов 10 ч.
Инструмент YouTube для защиты блогеров от дипфейков создал риск утечки их биометрии 11 ч.
В Microsoft Teams появились «иммерсивные встречи» в метавселенной с аватарами без ног 11 ч.
Новая статья: Обзор смартфона realme GT 8 Pro: модульный флагман с очень крутой камерой 4 ч.
AWS «сдалась на милость» NVIDIA: анонсированы ИИ-ускорители Trainium4 с шиной NVLink Fusion 4 ч.
Новая статья: Обзор телевизора HARPER 55Q970TS: QD Mini LED — в массы! 5 ч.
iPhone 18 придётся ждать дольше обычного — аналитики предрекают крупнейшее падение поставок Apple за годы 5 ч.
Экс-глава Intel выбил $150 млн от США на разработку прорывного EUV-источника — конкурента системам ASML 7 ч.
Samsung и SK hynix решили сделать всё, чтобы дефицит DRAM не прекращался 8 ч.
Слепому человеку впервые вернули зрение с помощью напечатанной на 3D-принтера роговицей 10 ч.
ИИ сломал Big Tech: золотое правило «трать мало, зарабатывай много» больше не работает 11 ч.
Тайвань обвинил Tokyo Electron в допущении кражи секретных технологий TSMC 11 ч.
Российская ИИ-система Delta Sprut XL поддерживает до 25 GPU 11 ч.