Китайская «маленькая Nvidia» начала отговаривать инвесторов от бездумного вливания денег в её акции

Бум систем искусственного интеллекта разогревает не только американский фондовый рынок. Вышедшая на биржу недавно китайская компания Moore Threads, которую считают «маленькой Nvidia», столкнулась с ростом котировок своих акций более чем в восемь раз по сравнению с ценой размещения, и на этом фоне даже начала отговаривать инвесторов от необдуманных поступков.

Компании пришлось через Шанхайскую фондовую биржу распространить сообщение, в котором предупреждалось о наличии риска снижения курсовой стоимости акций Moore Threads после резкого взлёта, который наблюдался в первые дни после IPO. Первая торговая сессия принесла рост курса на 425 %, к этому четвергу акции подорожали ещё на 57 %, а всего текущий курс превысил уровень размещения на 723 %.

После распространения такого обращения котировки акций Moore Threads в моменте снижались на величину до 19 %, а завершили пятничную сессию падением на 13 %. По мнению представителей эмитента, на рынке может возникать перегрев и условия для «иррациональной спекуляции». Инвесторы, по словам компании, должны осознавать все связанные со своей деятельностью риски, принимать решения предусмотрительно и действовать рационально.

Напомним, что дополнительной динамики росту акций Moore Threads до этого придало включение ускорителей отдельных китайских марок в перечень компонентов, рекомендованных для закупки китайским разработчикам систем искусственного интеллекта. Moore Threads была основана в 2020 году Джеймсом Чжан Цзяньчжоном (James Zhang Jianzhong), который на протяжении 14 лет работал в Nvidia. В ходе недавно состоявшегося IPO компании удалось привлечь $1,13 млрд, сделав данное мероприятие вторым по величине на китайском фондовом рынке в этом году.

По словам Moore Threads, рыночные перспективы её продукции не столь однозначны, а новые поколения ускорителей ещё не начали приносить выручку. От мировых лидеров, как призналась компания, она отстаёт не только в сфере разработок, но и в своей способности насыщать рынок продукцией. Тем более, что соотношение курсовой стоимости акций и удельного дохода Moore Threads почти на два порядка превышает средний показатель отрасли. В первые девять месяцев текущего года компания понесла убытки в размере $102,6 млн. Эксперты считают, что на безубыточность она выйдет не ранее 2027 года.