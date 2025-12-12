Сегодня 12 декабря 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости разработка и производство электроники GlobalFoundries получит почти полмиллиар...
реклама
Новости Hardware

GlobalFoundries получит почти полмиллиарда евро от ЕС на расширение германских фабрик чипов

В конце позапрошлого десятилетия именно с двух заводов по выпуску чипов в Дрездене начиналась история компании GlobalFoundries, которая получила их в наследство от AMD. Поначалу GlobalFoundries питала иллюзии по поводу превращения в лидера мирового чипостроения, но растущие капитальные расходы испугали арабских инвесторов. Недавно компания получила гарантии от властей ЕС на предоставление субсидии с целью расширения предприятий в Дрездене.

Источник изображения: GlobalFoundries

Источник изображения: GlobalFoundries

Как уточняет Heise.de, одобренная европейскими властями сумма субсидий в размере 495 млн евро покроет примерно 1,1 млрд евро затрат, необходимых для расширения старейших предприятий компании. Другими словами, государственные средства покроют примерно 45 % расходов производителя, что довольно неплохо по меркам проектов, реализуемых в других регионах планеты. Средства будут выделены согласно «Европейского закона о чипах», который был принять для стимулирования развития региональной полупроводниковой отрасли.

Фактически GlobalFoundries начала за свой счёт расширять указанные предприятия, рассчитывая ввести в строй дополнительные производственные мощности к 2027 году и вывести их на проектный уровень к концу 2028 года с точки зрения объёмов производства. Будут введены в эксплуатацию дополнительные 5000 м2 «чистых комнат» и лабораторных помещений, на территории которых можно будет изготавливать чипы и разрабатывать новые технологии соответственно. Годовые объёмы выпуска кремниевых пластин в результате такого расширения увеличатся с 950 000 до 1,1 млн штук.

GlobalFoundries давно специализируется на выпуске чипов с использованием зрелых технологий, но и они пользуются хорошим спросом. Например, в пандемию именно подобные компоненты оказались в дефиците, поскольку все ресурсы производителей были брошены на выпуск более совершенных и востребованных компонентов. Мировой автопром очень сильно пострадал от дефицита чипов того периода, GlobalFoundries ещё тогда приняла решение расширять своё производство. Тем более, что тенденция к локализации подобных производств тоже имеет место в условиях геополитической нестабильности.

Дополнительно сообщается, что около 128 млн евро получит предприятие X-Fab в Эрфурте, которое специализируется на выпуске датчиков на основе технологии MEMS. Оно будет расширено к 2029 году, здесь будут внедрены технологии упаковки чипов, ранее нигде в Европе не применявшиеся. В обмен на государственные субсидии GlobalFoundries и X-Fab взяли на себя обязательства отдавать приоритет работе с европейскими заказчиками в периоды кризисных ситуаций типа той же пандемии. Подготовке персонала производителями в регионе тоже будет уделяться особое внимание.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Европейская фабрика TSMC всё ближе к запуску — монтаж оборудования для выпуска чипов в Дрездене начнётся в 2026 году
TSMC откроет исследовательский центр в Европе, который поможет клиентам создавать ИИ-чипы
Создание новых полупроводниковых фабрик в Европе забуксовало: Wolfspeed вслед за Intel отложила стройку
Intel заподозрили в тестировании санкционного китайского оборудования — это риск утечки техпроцесса 14A
Canon, Kyocera и Honda тоже дадут денег на производство 2-нм чипов в Японии
TSMC передумала выпускать 6-нм чипы в Японии: теперь ставка на 4 нм, но сроки пострадали
Теги: еврокомиссия, globalfoundries, производство микросхем, германия, субсидии
еврокомиссия, globalfoundries, производство микросхем, германия, субсидии
← В прошлое

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Власти Индии обязали производителей смартфонов, включая Apple и Samsung, предустанавливать неудаляемое государственное приложение
Стример первым в мире прошёл Escape from Tarkov — он сбежал из Таркова, но какой ценой?
Чудеса оптимизации: разработчики Helldivers 2 сократили размер игры на ПК со 154 до 23 Гбайт почти без вреда для скорости загрузок
В OpenAI введён «красный код»: Альтман требует бросить все силы на срочное улучшение ChatGPT
На Солнце вызревает аномальная активность — она может закончиться «чёрным лебедем»
10 тысяч модов и 350 миллионов загрузок: Larian похвасталась новыми достижениями игроков Baldur’s Gate 3 6 ч.
Вызывающий привыкание роглайк Ball x Pit достиг миллиона проданных копий и в 2026 году получит новые шары 7 ч.
Соавтор Counter-Strike признался в любви к русской культуре и рассказал о «самом депрессивном» периоде за 25 лет карьеры 9 ч.
Apple резко снизила награды багхантерам — при этом рост вредоносов в macOS бьёт рекорды 9 ч.
Mortal Kombat 1, Routine и Dome Keeper возглавили первую волну декабрьских новинок Game Pass, а Mortal Kombat 11 скоро подписку покинет 10 ч.
Google закрыла 107 дыр в Android — две нулевого дня уже использовались в атаках 10 ч.
В YouTube появился Recap — пользователям расскажут, чем они занимались на платформе в течение года 10 ч.
ИИ-агенты научились взламывать смарт-контракты в блокчейне — это риск на сотни миллионов долларов 10 ч.
Инструмент YouTube для защиты блогеров от дипфейков создал риск утечки их биометрии 11 ч.
В Microsoft Teams появились «иммерсивные встречи» в метавселенной с аватарами без ног 11 ч.
Новая статья: Обзор смартфона realme GT 8 Pro: модульный флагман с очень крутой камерой 4 ч.
AWS «сдалась на милость» NVIDIA: анонсированы ИИ-ускорители Trainium4 с шиной NVLink Fusion 4 ч.
Новая статья: Обзор телевизора HARPER 55Q970TS: QD Mini LED — в массы! 5 ч.
iPhone 18 придётся ждать дольше обычного — аналитики предрекают крупнейшее падение поставок Apple за годы 5 ч.
Экс-глава Intel выбил $150 млн от США на разработку прорывного EUV-источника — конкурента системам ASML 7 ч.
Samsung и SK hynix решили сделать всё, чтобы дефицит DRAM не прекращался 8 ч.
Слепому человеку впервые вернули зрение с помощью напечатанной на 3D-принтера роговицей 10 ч.
ИИ сломал Big Tech: золотое правило «трать мало, зарабатывай много» больше не работает 11 ч.
Тайвань обвинил Tokyo Electron в допущении кражи секретных технологий TSMC 11 ч.
Российская ИИ-система Delta Sprut XL поддерживает до 25 GPU 11 ч.