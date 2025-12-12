GlobalFoundries получит почти полмиллиарда евро от ЕС на расширение германских фабрик чипов

В конце позапрошлого десятилетия именно с двух заводов по выпуску чипов в Дрездене начиналась история компании GlobalFoundries, которая получила их в наследство от AMD. Поначалу GlobalFoundries питала иллюзии по поводу превращения в лидера мирового чипостроения, но растущие капитальные расходы испугали арабских инвесторов. Недавно компания получила гарантии от властей ЕС на предоставление субсидии с целью расширения предприятий в Дрездене.

Как уточняет Heise.de, одобренная европейскими властями сумма субсидий в размере 495 млн евро покроет примерно 1,1 млрд евро затрат, необходимых для расширения старейших предприятий компании. Другими словами, государственные средства покроют примерно 45 % расходов производителя, что довольно неплохо по меркам проектов, реализуемых в других регионах планеты. Средства будут выделены согласно «Европейского закона о чипах», который был принять для стимулирования развития региональной полупроводниковой отрасли.

Фактически GlobalFoundries начала за свой счёт расширять указанные предприятия, рассчитывая ввести в строй дополнительные производственные мощности к 2027 году и вывести их на проектный уровень к концу 2028 года с точки зрения объёмов производства. Будут введены в эксплуатацию дополнительные 5000 м2 «чистых комнат» и лабораторных помещений, на территории которых можно будет изготавливать чипы и разрабатывать новые технологии соответственно. Годовые объёмы выпуска кремниевых пластин в результате такого расширения увеличатся с 950 000 до 1,1 млн штук.

GlobalFoundries давно специализируется на выпуске чипов с использованием зрелых технологий, но и они пользуются хорошим спросом. Например, в пандемию именно подобные компоненты оказались в дефиците, поскольку все ресурсы производителей были брошены на выпуск более совершенных и востребованных компонентов. Мировой автопром очень сильно пострадал от дефицита чипов того периода, GlobalFoundries ещё тогда приняла решение расширять своё производство. Тем более, что тенденция к локализации подобных производств тоже имеет место в условиях геополитической нестабильности.

Дополнительно сообщается, что около 128 млн евро получит предприятие X-Fab в Эрфурте, которое специализируется на выпуске датчиков на основе технологии MEMS. Оно будет расширено к 2029 году, здесь будут внедрены технологии упаковки чипов, ранее нигде в Европе не применявшиеся. В обмен на государственные субсидии GlobalFoundries и X-Fab взяли на себя обязательства отдавать приоритет работе с европейскими заказчиками в периоды кризисных ситуаций типа той же пандемии. Подготовке персонала производителями в регионе тоже будет уделяться особое внимание.