Ещё $70 млрд на чиповую независимость: Китай готовит новые вливания в полупроводниковую отрасль

До сих пор субсидирование китайской полупроводниковой промышленности осуществлялось в не совсем явном виде, когда создавались целевые фонды, в которые привлекались средства как участников рынка, так и государственных бюджетов различных уровней. Представители Bloomberg утверждают, что на следующем этапе власти КНР готовы направить на поддержку национальной полупроводниковой отрасли около $70 млрд.

Впрочем, пока соответствующая инициатива только обсуждается, и минимальная планка субсидирования может соответствовать сумме $28 млрд, по данным источника. Окончательные очертания данной инициативы пока не определены и могут меняться. Предполагается, что на данном этапе основная часть этих средств будет направлена на ускорение реализации программы импортозамещения в китайской полупроводниковой отрасли. Местному рынку для увеличения самодостаточности нужны не только новые чипы, но и средства и технологии их производства.

Что характерно, новая инициатива будет действовать отдельно от так называемого «Большого фонда III», который для достижения подобных целей аккумулировал около $50 млрд. По сути, КНР может стать крупнейшим рынком, развитие которого поддерживается местными властями с помощью субсидирования. Итоговая сумма может достичь $142 млрд, что заметно больше всех сопоставимых проектов в других странах мира и регионах. Судьба «Закона о чипах» в США, принятого при Байдене, пока остаётся под вопросом, поскольку нынешний президент Дональд Трамп (Donald Trump) критически относится к идее субсидирования отрасли, а европейские власти на схожие цели готовы выделить не более 46,3 млрд евро.

По замыслу китайского лидера Си Цзиньпина (Xi Jinping), на развитие полупроводниковой отрасли страны должны быть направлены ресурсы всей нации. Полагаться на зарубежных партнёров в этой сфере становится всё сложнее из-за непредсказуемости их политики. Китайские чиновники всё активнее призывают местных производителей использовать больше компонентов отечественного происхождения. Это справедливо не только для автомобилестроения, но и при производстве серверных систем для инфраструктуры искусственного интеллекта. Кажущийся шагом навстречу недавний жест властей США в виде снятия запрета на поставку в Китай ускорителей Nvidia H200 в действительности пока не получил встречной поддержки со стороны китайских властей. Западные эксперты считают, что в сфере полупроводниковых технологий китайские компании отстают от зарубежных примерно на шесть лет.