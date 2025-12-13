Google зачистила YouTube от ИИ-видео с персонажами Disney

Google удалила несколько десятков созданных с помощью искусственного интеллекта видеороликов, на которых присутствовали персонажи, принадлежащие компании Disney. Поисковый гигант пошёл на эту меру, получив от компании письмо с требованием прекратить противоправные действия.

В своём письме Disney привела ссылки на видео на платформе YouTube и потребовала немедленно удалить эти мтаериалы — в роликах фигурировали Микии Маус, Дедпул, а также персонажи «Звёздных войн» и «Симпсонов», многие из которых были созданы ИИ-генератором Veo. В четверг, 11 декабря, эти видео ещё воспроизводились, а сейчас при попытке их открыть выводится сообщение, что они были удалены «из-за претензии Disney по поводу авторских прав», отмечает Variety. Вскоре после оправки письма в Google компания Disney объявила, что заключила лицензионное соглашение с OpenAI, согласно которому пользователям Sora разрешается создавать с помощью ИИ короткие ролики, в которых будут фигурировать более 200 известных персонажей.

В направленном Google письме с требованием о прекращении противоправных действий приводится длинный список персонажей, которые не должны присутствовать на платформе YouTube и в разделе вертикальных видео YouTube Shorts. Среди них указываются герои «Холодного сердца», «Моаны», «Истории игрушек», «Дэдпула», «Железного человека», «Лило и стич» и «Винни-Пуха». Google заявила, что окажет Disney содействие по данному вопросу.

«У нас давние и взаимовыгодные отношения с Disney, и мы продолжим взаимодействовать с ними. В целом при разработке нашего ИИ мы используем данные из открытого интернета; созданы дополнительные инновационные средства для контроля авторских прав, такие как Google-extended и Content ID на YouTube — они обеспечивают сайтам и правообладателям контроль над своим контентом», — отметили в Google. Disney потребовала, чтобы Google в дальнейшем не допускала ИИ-генерации материалов с принадлежащими компании персонажами, а также чтобы прекратила использовать их для обучения моделей ИИ.