Сегодня 13 декабря 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software Видеоредакторы Google зачистила YouTube от ИИ-видео с п...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

Google зачистила YouTube от ИИ-видео с персонажами Disney

Google удалила несколько десятков созданных с помощью искусственного интеллекта видеороликов, на которых присутствовали персонажи, принадлежащие компании Disney. Поисковый гигант пошёл на эту меру, получив от компании письмо с требованием прекратить противоправные действия.

Источник изображения: PAN XIAOZHEN / unsplash.com

Источник изображения: PAN XIAOZHEN / unsplash.com

В своём письме Disney привела ссылки на видео на платформе YouTube и потребовала немедленно удалить эти мтаериалы — в роликах фигурировали Микии Маус, Дедпул, а также персонажи «Звёздных войн» и «Симпсонов», многие из которых были созданы ИИ-генератором Veo. В четверг, 11 декабря, эти видео ещё воспроизводились, а сейчас при попытке их открыть выводится сообщение, что они были удалены «из-за претензии Disney по поводу авторских прав», отмечает Variety. Вскоре после оправки письма в Google компания Disney объявила, что заключила лицензионное соглашение с OpenAI, согласно которому пользователям Sora разрешается создавать с помощью ИИ короткие ролики, в которых будут фигурировать более 200 известных персонажей.

В направленном Google письме с требованием о прекращении противоправных действий приводится длинный список персонажей, которые не должны присутствовать на платформе YouTube и в разделе вертикальных видео YouTube Shorts. Среди них указываются герои «Холодного сердца», «Моаны», «Истории игрушек», «Дэдпула», «Железного человека», «Лило и стич» и «Винни-Пуха». Google заявила, что окажет Disney содействие по данному вопросу.

«У нас давние и взаимовыгодные отношения с Disney, и мы продолжим взаимодействовать с ними. В целом при разработке нашего ИИ мы используем данные из открытого интернета; созданы дополнительные инновационные средства для контроля авторских прав, такие как Google-extended и Content ID на YouTube — они обеспечивают сайтам и правообладателям контроль над своим контентом», — отметили в Google. Disney потребовала, чтобы Google в дальнейшем не допускала ИИ-генерации материалов с принадлежащими компании персонажами, а также чтобы прекратила использовать их для обучения моделей ИИ.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Голосовой помощник Gemini стал лучше понимать инструкции и не перебивает пользователей
Google Translate научился синхронно переводить живую речь на 70 языков в любых наушниках
Google запустила «намного более мощный» ИИ-агент Gemini Deep Research для глубоких исследований
ChatGPT стал самым скачиваемым бесплатным iOS-приложением 2025 года
Трамп запретил штатам самостоятельно регулировать ИИ
В «Яндекс Картах» заработал чат-бот с ИИ — он поможет спланировать досуг и не только
Теги: google, disney, ии
google, disney, ии
← В прошлое

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Власти Индии обязали производителей смартфонов, включая Apple и Samsung, предустанавливать неудаляемое государственное приложение
Стример первым в мире прошёл Escape from Tarkov — он сбежал из Таркова, но какой ценой?
Чудеса оптимизации: разработчики Helldivers 2 сократили размер игры на ПК со 154 до 23 Гбайт почти без вреда для скорости загрузок
В OpenAI введён «красный код»: Альтман требует бросить все силы на срочное улучшение ChatGPT
На Солнце вызревает аномальная активность — она может закончиться «чёрным лебедем»
10 тысяч модов и 350 миллионов загрузок: Larian похвасталась новыми достижениями игроков Baldur’s Gate 3 6 ч.
Вызывающий привыкание роглайк Ball x Pit достиг миллиона проданных копий и в 2026 году получит новые шары 7 ч.
Соавтор Counter-Strike признался в любви к русской культуре и рассказал о «самом депрессивном» периоде за 25 лет карьеры 9 ч.
Apple резко снизила награды багхантерам — при этом рост вредоносов в macOS бьёт рекорды 9 ч.
Mortal Kombat 1, Routine и Dome Keeper возглавили первую волну декабрьских новинок Game Pass, а Mortal Kombat 11 скоро подписку покинет 10 ч.
Google закрыла 107 дыр в Android — две нулевого дня уже использовались в атаках 10 ч.
В YouTube появился Recap — пользователям расскажут, чем они занимались на платформе в течение года 10 ч.
ИИ-агенты научились взламывать смарт-контракты в блокчейне — это риск на сотни миллионов долларов 10 ч.
Инструмент YouTube для защиты блогеров от дипфейков создал риск утечки их биометрии 11 ч.
В Microsoft Teams появились «иммерсивные встречи» в метавселенной с аватарами без ног 11 ч.
Новая статья: Обзор смартфона realme GT 8 Pro: модульный флагман с очень крутой камерой 4 ч.
AWS «сдалась на милость» NVIDIA: анонсированы ИИ-ускорители Trainium4 с шиной NVLink Fusion 4 ч.
Новая статья: Обзор телевизора HARPER 55Q970TS: QD Mini LED — в массы! 5 ч.
iPhone 18 придётся ждать дольше обычного — аналитики предрекают крупнейшее падение поставок Apple за годы 5 ч.
Экс-глава Intel выбил $150 млн от США на разработку прорывного EUV-источника — конкурента системам ASML 7 ч.
Samsung и SK hynix решили сделать всё, чтобы дефицит DRAM не прекращался 8 ч.
Слепому человеку впервые вернули зрение с помощью напечатанной на 3D-принтера роговицей 10 ч.
ИИ сломал Big Tech: золотое правило «трать мало, зарабатывай много» больше не работает 11 ч.
Тайвань обвинил Tokyo Electron в допущении кражи секретных технологий TSMC 11 ч.
Российская ИИ-система Delta Sprut XL поддерживает до 25 GPU 11 ч.