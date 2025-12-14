Сегодня 14 декабря 2025
Ноябрьские продажи Tesla в США провалились до худшего за три года уровня после прекращения субсидий

Рекордные поставки электромобилей Tesla на американский рынок по итогам третьего квартала, как и предрекали многие аналитики, были лишь проявлением «ускоренного спроса» в связи с истечением действия программы субсидирования в сентябре. Ноябрьская статистика в количестве 39 800 проданных электромобилей показала, что спрос на продукцию Tesla продолжает падать и на домашнем рынке США.

Источник изображения: Tesla

Источник изображения: Tesla

В годовом сравнении ноябрьские продажи Tesla в США просели сразу на 23 %, как поясняет Electrek со ссылкой на приводимые Reuters данные Cox Automotive. Более того, ноябрьская статистика оказалась худшим итогом месяца для американского рынка с января 2022 года. Tesla не публикует официальную статистику продаж на помесячной основе, поэтому в этих оценках приходится полагаться на данные сторонних источников.

Tesla не помог даже выход на рынок более доступной версии Standard наиболее популярных электромобилей Model 3 и Model Y, которая в среднем оказалась дешевле на $5000, чем ранее существовавшие. Как отмечалось ранее, машины в этой комплектации лишились многих опций, причём некоторые ухудшения были сделаны настолько спорными, что могли вызвать раздражение потенциальных покупателей. Напомним, стеклянную крышу из машин никуда не дели, просто она изнутри оказалась закрыта обшивкой. Впрочем, говорить о влиянии версий Standard на статистику продаж Tesla в полной мере преждевременно, поскольку объёмы их выпуска достигнут значимых величин лишь в следующем году. Аналитики Cox Automotive отмечают, что версии Standard на данном этапе отбирают покупателей у более дорогих комплектаций, в особенности Model 3, но в целом не увеличивают объёмы продаж электромобилей Tesla.

Так или иначе, на фоне прекратившегося в сентябре субсидирования покупок электромобилей в США ноябрьские продажи машин всех марок на местном рынке упали на 41 %, поэтому Tesla с её 23 % падения выглядит ещё более или менее прилично. К тому же, она фактически увеличила свою долю американского рынка электромобилей по итогам ноября с 43,1 до 56,7 % в годовом сравнении.

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Теги: tesla, tesla model y, tesla model 3, сша, электромобиль
