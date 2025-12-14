Аудитория философского выживания The Alters выросла до 1,5 млн игроков за полгода после релиза

Разработчики из 11 bit studios рассказали, что аудитория их научно-фантастического философского выживания The Alters с момента релиза превысила 1,5 млн игроков. Соответствующая информация появилась в официальном микроблоге проекта.

В своём обращении представители 11 bit studios дали понять, что достигнутый промежуточный результат их приятно поразил. Они также поблагодарили игроков за поддержку, пообещав «не сбавлять обороты» и впредь.

Напомним, несколько дней назад студия 11 bit выпустила бесплатное обновление для The Alters, которое добавило в игру пониженный уровень сложности, новую систему сохранений и уникальный модуль для базы. Логово геймера (так называется новый модуль) открывает доступ к карточной мини-игре, детективному квесту, фоторежиму и продвинутым средствам индивидуализации базы и скафандра героя.

The Alters поступила в продажу 13 июня на PC (Steam, GOG, EGS, Microsoft Store), PS5, Xbox Series X и S. Проект также доступен в сервисе Game Pass.