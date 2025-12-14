Сегодня 15 декабря 2025
Покупка TikTok американскими инвесторами может быть отложена властями США в пятый раз

Сделка по продаже американского подразделения TikTok вновь оказалась под угрозой задержки, оставив заинтересованных инвесторов в состоянии неопределённости. Фрэнк МакКорт (Frank McCourt), миллиардер и один из претендентов на покупку платформы, сообщил в интервью Би-би-си, что он и его команда находятся в ожидании дальнейших решений со стороны администрации США, при этом подчеркнув, что необходимые финансовые ресурсы уже собраны.

Источник изображения: Solen Feyissa/Unsplash

Источник изображения: Solen Feyissa/Unsplash

Срок, установленный Конгрессом США в 2024 году для продажи TikTok (дочерняя компания ByteDance), или полного запрета приложения на территории страны, должен был истечь в январе уходящего года. Однако американская администрация уже несколько раз продлевала его и, предположительно, продлит в очередной, уже пятый раз.

Напомним, основанием для первоначального требования о продаже стали заявления конгрессменов о том, что связи ByteDance с китайским правительством представляют угрозу национальной безопасности, поскольку Пекин теоретически может потребовать передачи данных американских пользователей. Ни TikTok, ни ByteDance эти обвинения не признали, отвергнув как необоснованные.

Закон, обязывающий продать или заблокировать платформу, был подписан предыдущим президентом Джо Байденом (Joe Biden) и в начале 2025 года подтверждён Верховным судом США. В то же время администрация Дональда Трампа (Donald Trump) ранее утверждала, что сделка по продаже уже согласована и одобрена председателем КНР Си Цзиньпином (Xi Jinping). По заявлениям Белого дома, покупателями должны были стать заинтересованные американские инвесторы, включая председателя совета директоров Oracle Ларри Эллисона (Larry Ellison) и основателя Dell Technologies Майкла Делла (Michael Dell). Ожидалось, что финальное соглашение будет подписано в ходе встречи Трампа и Си в октябре 2025 года, однако переговоры завершились без достижения договорённости.

МакКорт, входящий в группу инвесторов, куда также входят сооснователь Reddit Алексис Оганян (Alexis Ohanian) и канадский бизнесмен Кевин О’Лири (Kevin O’Leary), высказал свои опасения относительно концентрации власти и влияния в руках небольшой группы лиц, учитывая огромное воздействие таких платформ, как TikTok. Он выразил надежду, что в конечном итоге приложение либо будет продано, либо заблокировано, но окажется в руках тех, кто будет строго соблюдать закон. Инвестор также пояснил, что намерен управлять TikTok, полностью отказавшись от использования исходных китайских технологий, включая знаменитый алгоритм рекомендаций. Вместо этого будет использована собственная разработка в рамках «Проекта Liberty» (Project Liberty), основанного Маккортом для создания более «справедливой и ориентированной на людей цифровой экономики».

Источник:

tiktok, сша, социальные сети
