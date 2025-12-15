Сделка между Disney и OpenAI призвана поднять популярность Sora, которая заметно уступает конкурентам

Прошлая неделя характеризовалась важным событием для сферы правовых отношений на рынке ИИ: компании Disney и OpenAI заключили соглашение, которое позволит последней использовать более 200 персонажей первой в своём сервисе генерации видео по запросу Sora. Эксперты считают, что сделка призвана поднять популярность этого сервиса, который пока заметно уступает конкурентам по степени вовлечённости пользователей.

Как поясняет Financial Times, первичный успех Sora после выхода обособленного приложения не гарантировал сервису устойчивого роста пользовательской аудитории. Лишь около 25 % из семи миллионов человек, которые используют Sora на ежемесячной основе, по оценкам Sensor Tower, тратят в приложении не более 13 минут в среднем каждый день. Для сравнения, у TikTok этот показатель достигает 90 минут в день, а YouTube чуть уступает китайской социальной сети. Некоторые источники считают, что пользователей Sora отталкивает огромное количество видеоконтента посредственного качества.

Сделка с Disney должна позволить привлечь создателей контента, которые готовы использовать образы знакомых персонажей на регулярной основе. К слову, в условиях соглашения между OpenAI и Disney есть некоторые нюансы. В частности, внешность конкретных исполнителей роли того или иного персонажа, а также его голос, пользователи Sora воспроизводить при помощи сервиса не имеют права. Например, можно воссоздать анимированный образ Хана Соло, но использовать для этого внешность Харрисона Форда (Harrison Ford), который с ним ассоциируется, будет нельзя.

Потенциальные правовые риски, которые OpenAI попыталась минимизировать благодаря сделке с Disney, не являются единственной проблемой, с которой сталкивается Sora. На генерацию 10-секундного ролика, как считается, OpenAI тратит около $1,3. При этом текстовый запрос в ChatGPT обходится в среднем в половину цента, поэтому содержать сервис по генерации видео очень затратно. OpenAI ограничила качество видео в целях экономии, а также количество бесплатно генерируемых роликов для одного пользователя.

Кроме того, недавно объявленная главой OpenAI Сэмом Альтманом (Sam Altman) всеобщая мобилизация ресурсов компании на совершенствовании ChatGPT подразумевает, что на развитие Sora будет тратиться меньше средств. При этом нельзя сказать, что сделка с Disney потребовала от OpenAI каких-то реальных затрат. По недоброй традиции, условно передаваемый Disney миллиард долларов должен вернуться OpenAI в обмен на услуги для второго участника сделки и в форме акций, которые достанутся Disney.

Последняя уже предъявила претензии к Google и её сервису генерации видео Veo, а также видеохостингу YouTube. Статистика успеха подобных исков не столь однозначна. С одной стороны, Anthropic недавно согласилась выплатить авторам, чьи интересы затрагивала своей деятельностью, около $1,5 млрд. С другой стороны, иски к Meta✴ и Stability не были удовлетворены судом. Определить сумму ущерба накопленным итогом всегда достаточно сложно, но заключаемые с генераторами видео сделки правообладателей обычно учитывают как ретроспективу, так и будущее использование интеллектуальной собственности.