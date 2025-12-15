Сегодня 15 декабря 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software Проигрыватели аудио и видео Сделка между Disney и OpenAI призвана по...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

Сделка между Disney и OpenAI призвана поднять популярность Sora, которая заметно уступает конкурентам

Прошлая неделя характеризовалась важным событием для сферы правовых отношений на рынке ИИ: компании Disney и OpenAI заключили соглашение, которое позволит последней использовать более 200 персонажей первой в своём сервисе генерации видео по запросу Sora. Эксперты считают, что сделка призвана поднять популярность этого сервиса, который пока заметно уступает конкурентам по степени вовлечённости пользователей.

Источник изображения: Disney Plus

Источник изображения: Disney Plus

Как поясняет Financial Times, первичный успех Sora после выхода обособленного приложения не гарантировал сервису устойчивого роста пользовательской аудитории. Лишь около 25 % из семи миллионов человек, которые используют Sora на ежемесячной основе, по оценкам Sensor Tower, тратят в приложении не более 13 минут в среднем каждый день. Для сравнения, у TikTok этот показатель достигает 90 минут в день, а YouTube чуть уступает китайской социальной сети. Некоторые источники считают, что пользователей Sora отталкивает огромное количество видеоконтента посредственного качества.

Сделка с Disney должна позволить привлечь создателей контента, которые готовы использовать образы знакомых персонажей на регулярной основе. К слову, в условиях соглашения между OpenAI и Disney есть некоторые нюансы. В частности, внешность конкретных исполнителей роли того или иного персонажа, а также его голос, пользователи Sora воспроизводить при помощи сервиса не имеют права. Например, можно воссоздать анимированный образ Хана Соло, но использовать для этого внешность Харрисона Форда (Harrison Ford), который с ним ассоциируется, будет нельзя.

Потенциальные правовые риски, которые OpenAI попыталась минимизировать благодаря сделке с Disney, не являются единственной проблемой, с которой сталкивается Sora. На генерацию 10-секундного ролика, как считается, OpenAI тратит около $1,3. При этом текстовый запрос в ChatGPT обходится в среднем в половину цента, поэтому содержать сервис по генерации видео очень затратно. OpenAI ограничила качество видео в целях экономии, а также количество бесплатно генерируемых роликов для одного пользователя.

Кроме того, недавно объявленная главой OpenAI Сэмом Альтманом (Sam Altman) всеобщая мобилизация ресурсов компании на совершенствовании ChatGPT подразумевает, что на развитие Sora будет тратиться меньше средств. При этом нельзя сказать, что сделка с Disney потребовала от OpenAI каких-то реальных затрат. По недоброй традиции, условно передаваемый Disney миллиард долларов должен вернуться OpenAI в обмен на услуги для второго участника сделки и в форме акций, которые достанутся Disney.

Последняя уже предъявила претензии к Google и её сервису генерации видео Veo, а также видеохостингу YouTube. Статистика успеха подобных исков не столь однозначна. С одной стороны, Anthropic недавно согласилась выплатить авторам, чьи интересы затрагивала своей деятельностью, около $1,5 млрд. С другой стороны, иски к Meta и Stability не были удовлетворены судом. Определить сумму ущерба накопленным итогом всегда достаточно сложно, но заключаемые с генераторами видео сделки правообладателей обычно учитывают как ретроспективу, так и будущее использование интеллектуальной собственности.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Google зачистила YouTube от ИИ-видео с персонажами Disney
Генеративный Микки Маус грядёт: Sora сможет создавать видео с героями Disney, Marvel, Pixar и Star Wars, а OpenAI получит $1 млрд
OpenAI урезала лимиты на генерацию контента с помощью Sora — Google так же поступила с Nano Banana Pro
Китай сократил отставание от США в гонке ИИ до трёх месяцев
Конкуренция на рынке ИИ вынудила OpenAI и xAI быстрее делиться своими акциями с новобранцами
Голосовой помощник Gemini стал лучше понимать инструкции и не перебивает пользователей
Теги: openai, sora, ии, генерация видео, disney
openai, sora, ии, генерация видео, disney
← В прошлое

Входит в перечень общественных объединений и религиозных организаций, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным Федеральным законом от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»;

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Власти Индии обязали производителей смартфонов, включая Apple и Samsung, предустанавливать неудаляемое государственное приложение
Стример первым в мире прошёл Escape from Tarkov — он сбежал из Таркова, но какой ценой?
Чудеса оптимизации: разработчики Helldivers 2 сократили размер игры на ПК со 154 до 23 Гбайт почти без вреда для скорости загрузок
В OpenAI введён «красный код»: Альтман требует бросить все силы на срочное улучшение ChatGPT
На Солнце вызревает аномальная активность — она может закончиться «чёрным лебедем»
10 тысяч модов и 350 миллионов загрузок: Larian похвасталась новыми достижениями игроков Baldur’s Gate 3 6 ч.
Вызывающий привыкание роглайк Ball x Pit достиг миллиона проданных копий и в 2026 году получит новые шары 7 ч.
Соавтор Counter-Strike признался в любви к русской культуре и рассказал о «самом депрессивном» периоде за 25 лет карьеры 9 ч.
Apple резко снизила награды багхантерам — при этом рост вредоносов в macOS бьёт рекорды 9 ч.
Mortal Kombat 1, Routine и Dome Keeper возглавили первую волну декабрьских новинок Game Pass, а Mortal Kombat 11 скоро подписку покинет 10 ч.
Google закрыла 107 дыр в Android — две нулевого дня уже использовались в атаках 10 ч.
В YouTube появился Recap — пользователям расскажут, чем они занимались на платформе в течение года 10 ч.
ИИ-агенты научились взламывать смарт-контракты в блокчейне — это риск на сотни миллионов долларов 10 ч.
Инструмент YouTube для защиты блогеров от дипфейков создал риск утечки их биометрии 11 ч.
В Microsoft Teams появились «иммерсивные встречи» в метавселенной с аватарами без ног 11 ч.
Новая статья: Обзор смартфона realme GT 8 Pro: модульный флагман с очень крутой камерой 4 ч.
AWS «сдалась на милость» NVIDIA: анонсированы ИИ-ускорители Trainium4 с шиной NVLink Fusion 4 ч.
Новая статья: Обзор телевизора HARPER 55Q970TS: QD Mini LED — в массы! 5 ч.
iPhone 18 придётся ждать дольше обычного — аналитики предрекают крупнейшее падение поставок Apple за годы 5 ч.
Экс-глава Intel выбил $150 млн от США на разработку прорывного EUV-источника — конкурента системам ASML 7 ч.
Samsung и SK hynix решили сделать всё, чтобы дефицит DRAM не прекращался 8 ч.
Слепому человеку впервые вернули зрение с помощью напечатанной на 3D-принтера роговицей 10 ч.
ИИ сломал Big Tech: золотое правило «трать мало, зарабатывай много» больше не работает 11 ч.
Тайвань обвинил Tokyo Electron в допущении кражи секретных технологий TSMC 11 ч.
Российская ИИ-система Delta Sprut XL поддерживает до 25 GPU 11 ч.