Роботакси Tesla стали автономны: в Техасе из салона машин исчез даже страхующий сотрудник

На американском рынке внедрение беспилотных такси обычно происходило по стандартному сценарию: получив разрешение регуляторов, компания сперва испытывала прототипы с водителем за рулём, потом полностью удалялся его из салона. Tesla ввела промежуточный этап, когда водитель сидел на переднем пассажирском кресле, но теперь и он миновал для машин, испытываемых в столице Техаса.

Напомним, что тестовая эксплуатация фирменных роботакси Tesla, в роли которых пока выступают подготовленные Model Y, началась в Остине в июне этого года. К использованию их в качестве средства передвижения сперва имели сотрудники Tesla, позже к ним присоединились проверенные представители прессы, всем желающим прокатиться на таком беспилотном такси пока не удаётся. На переднем пассажирском сидении прототипов в Техасе до недавних пор оставался сотрудник Tesla, который в случае возникновения опасной ситуации просто принудительно останавливал машину, а иногда пересаживался за руль и осуществлял манёвры самостоятельно. В Калифорнии, к слову, роботакси Tesla пока выступают в роли обычных, поскольку там водители реально ими управляют, а не просто страхуют автоматику.

Местные жители в Остине в минувшие выходные засняли прототип роботакси Tesla, который передвигался без людей на переднем ряду сидений. Машина уверенно маневрировала и осуществляла повороты, замедляясь и ускоряясь под управлением автоматики. Пользователю социальной сети X, который выложил соответствующее видео, глава обеих компаний Илон Маск (Elon Musk) подтвердил, что тестирование прототипов без людей в салоне действительно началось в Остине. Заметим, что с момента запуска своего сервиса беспилотных такси Tesla старается подавать американским регуляторам максимально завуалированные отчёты об инцидентах, потребовавших вмешательства человека. С точки зрения разработки фирменной системы автопилота отказ от курирующего водителя, пусть даже и в единичных прототипах, является важным достижением для Tesla. При этом официальная статистика гласит, что автопилот Tesla попадает в ДТП каждые 100 000 км, в среднем превышая показатели аварийности среднестатистического водителя в США. В этом случае даже наличие страхующего водителя не позволяло предотвратить происшествия, а уж его отсутствие вряд ли позволит улучшить ситуацию.