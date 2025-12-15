Журналист прояснил, когда выйдет Half-Life 3 и почему Valve тянет с аноном

Курсировавшие по сети последние месяцы слухи о скором анонсе секретной игры Valve под кодовым названием hlx — предполагаемой Half-Life 3 — не подтвердились, однако релиз мифического триквела якобы не заставит себя долго ждать.

В недавнем подкасте Insider Gaming Weekly старший редактор Insider Gaming Майк Стро (Mike Straw) объяснил, почему Valve тянет с анонсом Half-Life 3 и когда ждать релиз амбициозного шутера.

По словам Стро, «скормленные» многочисленным инсайдерам даты предполагаемого анонса Half-Life 3 оказались недостоверными, потому что таким образом Valve якобы хотела вычислить «сливщиков» информации.

Стро заявил, что все его источники непреклонны: Half-Life 3 будет игрой из стартовой линейки Steam Machine — представленного в ноябре мини-ПК от Valve. Устройство заявлено на 2026 год — журналист уточнил, что речь идёт про весну.

Если верить Стро, с анонсом Valve тянет из-за накрывших индустрию дефицита и подорожания чипов оперативной памяти, цены на которые выросли на 200 %, 300 %, а то и 500 % по сравнению с октябрьскими, и дело становится лишь хуже.

«Игра реальна, спору нет. Это вопрос "когда", а не "если". Всё указывало на декабрь, но потом случился [дефицит памяти]. <...> Steam Machine должна была выйти к концу первого квартала 2026 года, но теперь я подозреваю, что её могут перенести», — поделился Стро.

Ранее сообщалось, что hlx разрабатывается как минимум с 2021 года командой Half-Life: Alyx и представляет одиночный шутер с упором на симуляцию, ИИ и интерактивность, который занимает в хронологии серии место Half-Life 3.