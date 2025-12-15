Сегодня 15 декабря 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости Искусственный интеллект, машинное обучен... ИИ по прежнему не окупается, но компании...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

ИИ по прежнему не окупается, но компании всё равно увеличат расходы на него

Многочисленные стартапы в области ИИ благополучно внушают инвесторам мысль о том, что не так страшно вложить в эту сферу больше средств, чем нужно, как не вкладывать достаточно и упустить какие-то возможности в развитии. Проведённый Teneo опрос показал, что 68 % руководителей публичных компаний в следующем году намерены увеличить расходы на ИИ.

Источник изображения: OpenAI

Источник изображения: OpenAI

При этом статистика показывает, что прибыль генерируют менее половины современных проектов в сфере ИИ. В опросе участвовали генеральные директора более чем 350 публичных компаний. Печальную статистику о финансовой эффективности таких проектов привели те же респонденты. Менее половины проектов в области ИИ позволяют компаниям получать больше, чем на них тратится. Наиболее эффективными сферами применения ИИ в настоящее время считаются маркетинг и поддержка пользователей, а вот в сфере юриспруденции, работы с кадрами и безопасности риски применения ИИ значительно выше.

Опрошенные Teneo около 400 институциональных инвесторов в 53 % случаев считают, что инициативы в области ИИ начнут приносить финансовую отдачу в ближайшие шесть месяцев. При этом 84 % руководителей крупных компаний с выручкой более $10 млрд уверены в том, что на получение прибыли от ИИ-проектов уйдёт более шести месяцев. Разделяются взгляды руководства компаний и на степень влияния ИИ на численность персонала: 67 % респондентов уверены, что внедрение ИИ увеличит численность сотрудников начального уровня, тогда как 58 % убеждены, что ИИ увеличит количество более квалифицированных сотрудников. Опрос проводился с середины октября по середину ноября, в число опрашиваемых попали представители 350 публичных компаний с годовой выручкой более $1 млрд.

Если год назад 51 % респондентов среди представителей крупных компаний демонстрировал уверенность в способности глобальной экономики вырасти в ближайшие шесть месяцев, то теперь количество таких оптимистов сократилось до 31 %. Мелкие компании, напротив, более оптимистично смотрят на перспективы восстановления мировой экономики, рассчитывая на него в новом году в 80 % случаев, хотя год назад таковых набиралось 83 %.

Усиление активности по слиянию и поглощениям на корпоративном рынке в следующем году прогнозируют 78 % руководителей, год назад таковых набиралось 83 %, и по итогам текущего года уже можно судить, что они были правы, поскольку соответствующая активность на мировом рынке выросла на 40 %.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Онлайн-опросам грозит коллапс: ИИ научился почти идеально имитировать человека и накручивать нужные ответы
Акции бигтехов в США скатились — инвесторов пугает раздувающийся ИИ-пузырь
Бум ИИ оказался самой безрадостной технической революцией — он делает людей богаче, но не счастливее
Бум ИИ взвинтил цены на уран, используемый в качестве топлива для АЭС
Хуанг лично продавил идею возобновить поставки чипов H200 в Китай
Роботакси Tesla стали автономны: в Техасе из салона машин исчез даже страхующий сотрудник
Теги: ии, инвестиции, финансы, прогноз, аналитика
ии, инвестиции, финансы, прогноз, аналитика
← В прошлое

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Власти Индии обязали производителей смартфонов, включая Apple и Samsung, предустанавливать неудаляемое государственное приложение
Стример первым в мире прошёл Escape from Tarkov — он сбежал из Таркова, но какой ценой?
Чудеса оптимизации: разработчики Helldivers 2 сократили размер игры на ПК со 154 до 23 Гбайт почти без вреда для скорости загрузок
В OpenAI введён «красный код»: Альтман требует бросить все силы на срочное улучшение ChatGPT
На Солнце вызревает аномальная активность — она может закончиться «чёрным лебедем»
10 тысяч модов и 350 миллионов загрузок: Larian похвасталась новыми достижениями игроков Baldur’s Gate 3 6 ч.
Вызывающий привыкание роглайк Ball x Pit достиг миллиона проданных копий и в 2026 году получит новые шары 7 ч.
Соавтор Counter-Strike признался в любви к русской культуре и рассказал о «самом депрессивном» периоде за 25 лет карьеры 9 ч.
Apple резко снизила награды багхантерам — при этом рост вредоносов в macOS бьёт рекорды 9 ч.
Mortal Kombat 1, Routine и Dome Keeper возглавили первую волну декабрьских новинок Game Pass, а Mortal Kombat 11 скоро подписку покинет 10 ч.
Google закрыла 107 дыр в Android — две нулевого дня уже использовались в атаках 10 ч.
В YouTube появился Recap — пользователям расскажут, чем они занимались на платформе в течение года 10 ч.
ИИ-агенты научились взламывать смарт-контракты в блокчейне — это риск на сотни миллионов долларов 10 ч.
Инструмент YouTube для защиты блогеров от дипфейков создал риск утечки их биометрии 11 ч.
В Microsoft Teams появились «иммерсивные встречи» в метавселенной с аватарами без ног 11 ч.
Новая статья: Обзор смартфона realme GT 8 Pro: модульный флагман с очень крутой камерой 4 ч.
AWS «сдалась на милость» NVIDIA: анонсированы ИИ-ускорители Trainium4 с шиной NVLink Fusion 4 ч.
Новая статья: Обзор телевизора HARPER 55Q970TS: QD Mini LED — в массы! 5 ч.
iPhone 18 придётся ждать дольше обычного — аналитики предрекают крупнейшее падение поставок Apple за годы 5 ч.
Экс-глава Intel выбил $150 млн от США на разработку прорывного EUV-источника — конкурента системам ASML 7 ч.
Samsung и SK hynix решили сделать всё, чтобы дефицит DRAM не прекращался 8 ч.
Слепому человеку впервые вернули зрение с помощью напечатанной на 3D-принтера роговицей 10 ч.
ИИ сломал Big Tech: золотое правило «трать мало, зарабатывай много» больше не работает 11 ч.
Тайвань обвинил Tokyo Electron в допущении кражи секретных технологий TSMC 11 ч.
Российская ИИ-система Delta Sprut XL поддерживает до 25 GPU 11 ч.