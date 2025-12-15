ИИ по прежнему не окупается, но компании всё равно увеличат расходы на него

Многочисленные стартапы в области ИИ благополучно внушают инвесторам мысль о том, что не так страшно вложить в эту сферу больше средств, чем нужно, как не вкладывать достаточно и упустить какие-то возможности в развитии. Проведённый Teneo опрос показал, что 68 % руководителей публичных компаний в следующем году намерены увеличить расходы на ИИ.

При этом статистика показывает, что прибыль генерируют менее половины современных проектов в сфере ИИ. В опросе участвовали генеральные директора более чем 350 публичных компаний. Печальную статистику о финансовой эффективности таких проектов привели те же респонденты. Менее половины проектов в области ИИ позволяют компаниям получать больше, чем на них тратится. Наиболее эффективными сферами применения ИИ в настоящее время считаются маркетинг и поддержка пользователей, а вот в сфере юриспруденции, работы с кадрами и безопасности риски применения ИИ значительно выше.

Опрошенные Teneo около 400 институциональных инвесторов в 53 % случаев считают, что инициативы в области ИИ начнут приносить финансовую отдачу в ближайшие шесть месяцев. При этом 84 % руководителей крупных компаний с выручкой более $10 млрд уверены в том, что на получение прибыли от ИИ-проектов уйдёт более шести месяцев. Разделяются взгляды руководства компаний и на степень влияния ИИ на численность персонала: 67 % респондентов уверены, что внедрение ИИ увеличит численность сотрудников начального уровня, тогда как 58 % убеждены, что ИИ увеличит количество более квалифицированных сотрудников. Опрос проводился с середины октября по середину ноября, в число опрашиваемых попали представители 350 публичных компаний с годовой выручкой более $1 млрд.

Если год назад 51 % респондентов среди представителей крупных компаний демонстрировал уверенность в способности глобальной экономики вырасти в ближайшие шесть месяцев, то теперь количество таких оптимистов сократилось до 31 %. Мелкие компании, напротив, более оптимистично смотрят на перспективы восстановления мировой экономики, рассчитывая на него в новом году в 80 % случаев, хотя год назад таковых набиралось 83 %.

Усиление активности по слиянию и поглощениям на корпоративном рынке в следующем году прогнозируют 78 % руководителей, год назад таковых набиралось 83 %, и по итогам текущего года уже можно судить, что они были правы, поскольку соответствующая активность на мировом рынке выросла на 40 %.